Bei mehreren deutschen Spitzenpolitikern sind nach Recherchen von NDR und WDR Drohbriefe in arabischer Sprache eingegangen - unter anderem bei CSU-Chef Seehofer. In den Umschlägen befanden sich weißes kristallines Pulver sowie Rasierklingen.

Von Volkmar Kabisch, Reiko Pinkert, Sebastian Pittelkow, Katja Riedel

Gleich eine ganze Reihe von Politikern haben Drohbriefe erhalten - so unter anderem der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer, der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele und der Linken-Politiker Gregor Gysi. Deren Büros haben den Empfang auf Anfrage bestätigt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel soll ein solches Schreiben zu Hause empfangen haben, Grünen-Spitzenkandidatin Katrin-Göring-Eckhardt bereits am Mittwoch. In den Briefen befanden sich neben einem Schreiben in arabischer Sprache ein weißes Pulver und Rasierklingen.

Nur Sodapulver?

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Berlin, das Bundeskriminalamt ist eingeschaltet. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Pulver um Natriumkarbonat handeln - ungefährliches Sodapulver also. In dem Schreiben, das derzeit von Ermittlern analysiert wird, ist von einer Deutschen Salafistischen Gemeinschaft die Rede, der Text warnt: "Tödlich, nicht anfassen, lebensgefährlich."

Das verwendete Arabisch ist fehlerhaft. Unterschrieben ist es mit "Allahu Akbar". Ob das Schreiben einen islamistischen oder überhaupt einen terroristischen Hintergrund hat, ist unklar. Ströbele äußerte gegenüber NDR und WDR: "Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass trotz der benutzten arabischen Sprache hier Rechte die Absender waren."