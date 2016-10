Eklats in Dresden: Noch nie sind die jährlichen Feiern zur Deutschen Einheit so massiv von Demonstrationen gestört worden wie diesmal. Hunderte Menschen beschimpften Spitzenpolitiker. Ungeachtet dessen lobten viele Redner die Entwicklung seit 1990.

Die Dresdner Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit haben unter massiven Protesten gegen die anwesende Staatsspitze stattgefunden. Die Polizei verteidigte, dass sie Störaktionen vor dem Auftaktgottesdienst in der Dresdner Frauenkirche nicht beendete. Von den Personen sei keine Gefahr ausgegangen, ihre Äußerungen habe man als Form der Meinungsäußerung gewertet. "Vor diesem Hintergrund wurde gemeinsam mit der Stadt entschieden, nicht einzugreifen", hieß es in der Erklärung.

Pöbelnde Demonstranten hatten Kanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Joachim Gauck, Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle und andere Gäste beschimpft und angepöbelt. Sie riefen "Volksverräter", "Haut ab" und "Merkel muss weg". Trillerpfeifen ertönten. Auch während der Rede von Bundestagspräsident Norbert Lammert, die vor der Semperoper auf einer großen Leinwand übertragen wurde, und nach Ende des Gottesdiensts waren die Beschimpfungen massiv.

Tausende Menschen bei "Pegida"

Am Nachmittag zog zudem eine "Pegida"-Demonstration wie fast jeden Montag durch die Stadt. Die unabhängige Forschungsgruppe "durchgezählt" sprach von bis zu 4800 Teilnehmern. Unter den Demonstranten befanden sich nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa erkennbar viele Neonazis. Auf Transparenten wurde unter anderem Merkels Rücktritt gefordert.

Die Polizei distanzierte sich von der Durchsage eines Kollegen. Der Beamte hatte vor Beginn der Demonstration zunächst die Versammlungsauflagen verlesen, obwohl dies üblicherweise der Veranstalter macht. Er begründete dies mit einem Defekt an der Lautsprecheranlage und betonte, er mache das "gerne". Am Ende seiner Durchsage erklärte der Polizist: "Wir wünschen einen erfolgreichen Tag für sie!" Die Menge reagierte mit Applaus und skandierte: "Eins, zwei, drei, danke Polizei!"

Einige Tausend Menschen nahmen an einer "Pegida"-Demonstration teil.

"Zivilisatorischen Mindestansprüchen genügen"

Lammert wandte sich in seiner Rede an die Demonstranten. "Diejenigen, die heute besonders laut pfeifen und schreien, haben offenkundig das geringste Erinnerungsvermögen daran, in welcher Verfassung sich diese Stadt und dieses Land befunden haben, bevor die deutsche Einheit möglich wurde", sagte er. "Wer das Abendland gegen tatsächliche und vermeintliche Bedrohungen verteidigen will, muss seinerseits den Mindestansprüchen der westlichen Zivilisation genügen: Respekt und Toleranz üben und die Freiheit der Meinung, der Rede, der Religion wahren und den Rechtsstaat achten."

"Fast die ganze Welt beneidet uns"

Lammert warb beim Festakt in der Semperoper für ein weltoffenes, vielfältiges und optimistisches Deutschland. "Wir leben in Verhältnissen, um die uns fast die ganz Welt beneidet", sagte er. Ungeachtet der aktuellen Probleme gebe es am Tag der Deutschen Einheit Grund zum Feiern. "Vieles ist uns gelungen, manches offenbar besser als anderen." Die Deutschen lebte in Verhältnissen, "um die uns fast die ganze Welt beneidet." Deutschland könne sich daher "eine kleine Dosis Zufriedenheit" erlauben, wenn nicht sogar ein Glücksgefühl.

Auch Merkel sprach von einem Tag der Freude und Dankbarkeit und rief zu gegenseitigem Respekt auf. Am Rande der Feierlichkeiten sagte sie, für die "allermeisten Menschen in Deutschland" sei der Tag der Einheit nach wie vor "ein Tag der Freude, ein Tag der Dankbarkeit". Es sei aber "natürlich auch ein Tag, an dem wir 26 Jahre nach der Deutschen Einheit sehen, dass noch Probleme auf uns warten".

Merkel traf sich auch mit dem Imam, auf dessen Moschee in der vergangenen Woche ein Sprengstoffanschlag verübt worden war. Die Frau des Geistlichen sowie seine sechs und zehn Jahre alten Söhne waren bei dem Treffen dabei. Sie hatten sich zum Zeitpunkt des Anschlags in dem Gebäude aufgehalten. Ein zweiter Sprengsatz explodierte vor einem Kulturzentrum.

Zentraler Staatsakt zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden

tagesschau 20:00 Uhr, 03.10.2016, Markus Reher / Michael Naumann, MDR







Festgottesdienst in der Frauenkirche

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich rief dazu auf, Demokratie, Religionsfreiheit und Vielfalt zu verteidigen. "Beschämt erleben wir, dass Worte die Lunte legen können für Hass und Gewalt", sagte er. Dies sei "menschenverachtend und unpatriotisch". Die wachsende Fremdenfeindlichkeit fordere die demokratische und weltoffene Mehrheit heraus, sagte der Bundesratspräsident. "Wir alle müssen dafür sorgen, dass die gefährliche Saat des Populismus nicht aufgeht", forderte Tillich.

Einer Bilanz der sächsischen Landesregierung zufolge kamen rund 450.000 Menschen zum Bürgerfest und damit weniger als erwartet. Ursprünglich hatte die Staatskanzlei mit etwa 750.000 Besuchern gerechnet.