Wohnhaus in Dortmund-Hörde explodiert

Ein Mann schwer verletzt im Krankenhaus

Eine Frau wird noch vermisst

Die Explosion ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr am Freitagmorgen (31.03.2017) in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Hörde. Die oberen Stockwerke des Gebäudes wurden weggerissen, Trümmerteile flogen durch die Luft und landeten auf der Straße, auf Autos und im Hinterhof.

Schwerverletzter Bewohner unter Verdacht

Feuerwehrleute bargen einen Bewohner schwer verletzt aus den Trümmern. Der Mann erlitt Brandwunden und kam in eine Spezialklinik. Die Polizei hat den 48-Jährigen im Verdacht, die Explosion vorsätzlich herbeigeführt zu haben. Eine vorläufige Festnahme wurde angeordnet. Ermittelt wird gegen ihn wegen vierfachen versuchten Mordes. Er ist zurzeit nicht vernehmungsfähig.

Polizeieinsatz in der Nacht zuvor

In dem Haus hatte es bereits in der Nacht zuvor einen Polizeieinsatz wegen Ruhestörung gegeben. Anwohnern zufolge hatte der Bewohner angeblich gedroht, das Haus in die Luft zu sprengen. Die Polizei bestätigte das nicht. Der Vermieter soll dem 48-Jährigen wegen häufiger Ruhestörung gekündigt haben.

Explodiertes Haus

Mann rettet sich aus Erdgeschoss

Glück im Unglück hatte ein anderer Bewohner, der sich noch aus dem intakten Erdgeschoss retten konnte: "Ich war in der Wohnung. Auf einmal gab's einen Knall. Alles war dunkel. Dann kam die Decke runter. Ich konnte noch raus und das war es dann", sagte Hermann Avenmarg dem WDR.

Ein Paar auf der Straße wurde von der Druckwelle erfasst. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Trümmerteile hatten sie aber wohl nicht getroffen.

Frau wird vermisst

Zertrümmertes Haus in Hörde - Luftaufnahme

Zum Zeitpunkt der Explosion könnte sich noch eine Frau in dem Mehrfamilienhaus befunden haben. Sie wird weiterhin vermisst. Die Bewohnerin arbeitet in der Altenpflege und soll Nachtschicht gehabt haben. Ob sie zum Zeitpunkt der Explosion tatsächlich im Haus war, ist noch unklar. Ihr Handy hat die Polizei aber in den Trümmern geortet.

Von einem Kran aus inspizieren Feuerwehrmänner das eingestürzte Gebäude von oben. Eine Drohne mit Wärmebildkamera wurde ebenso eingesetzt wie ein Suchhund. Mit einem Horchgerät versuchen die Retter, Klopfgeräusche wahrzunehmen - bislang ohne Erfolg.

Am Freitagnachmittag wurde die Suche nach der Vermissten unterbrochen. Das THW musste die einsturzgefährdeten Gebäudereste mit Pfeilern abstützen, um die Suche fortsetzen zu können.