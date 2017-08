Der Autobahnbetreiber "A1 Mobil" steht vor der Pleite und klagt deswegen gegen die Bundesrepublik. Es geht um Kompensationszahlungen in Millionenhöhe, da die geplanten Erlöse aus der Lkw-Maut ausbleiben. Verkehrsminister Dobrindt soll davon seit Jahren gewusst haben.

Die Nachricht, dass der schwer angeschlagene private Autobahnbetreiber "A1 Mobil" einen dreistelligen Millionenbetrag vom Bund einklagen will, dürfte Verkehrsminister Alexander Dobrindt Mitte dieser Woche schon nicht gefallen haben. Nun gerät er selbst in dem Fall unter Beschuss: Laut "Berliner Zeitung" soll Dobrindt seit fast vier Jahren von der drohenden Pleite des Autobahnbetreibers gewusst haben.

Bereits im Jahr 2009 habe es erste Krisengespräche zwischen dem Ministerium und Vertretern des Konsortiums gegeben, schreibt die Zeitung. Ab 2013 - da trat Dobrindt sein Ministeramt an - hätten dann zwei Schlichtungsverfahren begonnen, die bis 2017 andauerten. Die Zeitung berichtet unter Berufung auf das Konsortium weiter, bisher hätten drei Richter in dem Verfahren gegen Dobrindt geurteilt. Ihrer Auffassung nach wäre das Ministerium verpflichtet, die Verträge zugunsten des Konsortiums zu ändern.

Streitwert von 778 Millionen Euro

Seit Mittwoch ist bekannt, dass "A1 Mobil" die Pleite droht. Der Betreiber hatte Klage beim Landgericht Hannover eingereicht. Er verlangt von der Bundesrepublik eine finanzielle Kompensation für die massiven Maut-Einnahmeausfälle durch die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009. Der Streitwert beläuft sich nach Informationen des Bayerischen Rundfunks auf fast 778 Millionen Euro.

Das Firmenkonsortium hatte im Jahr 2008 mit dem Ausbau eines fast 73 Kilometer langen Teilstücks der A1 zwischen Hamburg und Bremen begonnen, im Oktober 2012 waren die Arbeiten abgeschlossen. Parallel dazu löste die Lehman-Pleite eine weltweite Wirtschaftskrise aus - mit der Konsequenz, dass der Lkw-Verkehr auf der Strecke um rund 20 Prozent einbrach, so die Gesellschaft. Die Einnahmen aus der Maut wären aber für die Refinanzierung und die Rückzahlung von Krediten zwingend notwendig gewesen.

Grüne fordern Aufklärung

Laut "Berliner Zeitung" wird die Insolvenz von "A1 Mobil" derzeit nur durch ein Stillhalte-Abkommen mit den finanzierenden Banken verhindert. Die Autobahn A1 wird in einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) mit Beteiligung des Staates betrieben. Was eine drohende Insolvenz des Konsortiums und dessen Klage gegen den Bund für Folgen haben könnte - dazu verlangen die Grünen nun Informationen. "Parlament und Öffentlichkeit haben einen Anspruch auf schonungslose Aufklärung", schreiben Fraktionschef Anton Hofreiter und Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler in einem Brief an Dobrindt, der der Agentur dpa vorliegt.

Der Minister solle zudem alle noch geplanten ÖPP-Projekte umgehend stoppen. Dobrindt hatte die Vorwürfe wegen des A1-Ausbaus stets zurückgewiesen und will an den auch in den eigenen Reihen umstrittenen Öffentlich-Privaten Partnerschaften grundsätzlich festhalten.