Darf eine Mutter als Erbin auf den Facebook-Account ihrer verstorbenen Tochter zugreifen? Nein, hat das Berliner Kammergericht gesagt. Nun prüft der Bundesgerichtshof diesen Grundsatzstreit.

Von Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte

Der Zugriff auf den Account war ihr jedoch nicht möglich, weil Facebook das Konto bereits in den sogenannten "Gedenkzustand" versetzt hatte. Ein Zugang ist dann auch mit den Nutzerdaten nicht mehr möglich. Die Inhalte des Accounts bleiben aber weiter bestehen. Weil Facebook ihr den Zugriff verweigerte, zog die Mutter vor Gericht. Das Verfahren in Berlin erregte bundesweit große Aufmerksamkeit.

Es gehe hier um "juristisches Neuland", betonte der Vorsitzende Richter am Kammergericht zu Beginn. Das traditionelle Erbrecht trifft auf die digitale Welt. Im Bürgerlichen Gesetzbuch steht: Wenn jemand stirbt, geht sein Vermögen komplett auf den Erben über; also Hab und Gut, Rechte und Pflichten. "Analog" gedacht bedeutet das: Alle Briefe oder Tagebücher der Tochter wären zum Beispiel automatisch Eigentum der Mutter geworden. Doch wie ist das nun beim "digitalen Nachlass", also einem Facebook-Account? Hat die Mutter ihn mitsamt den gespeicherten Inhalten geerbt? Und welche Rolle spielt der Datenschutz in Bezug auf mögliche Chatpartner der Tochter?