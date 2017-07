Über Jahre habe es an Distanz zwischen Politik und Autoindustrie gefehlt. Das räumte Umweltministerin Hendricks nach ihrem Besuch bei VW-Chef Müller ein. Aber kurz vor der Bundestagswahl scheint die Regierung den Kuschelkurs nicht ganz aufgeben zu wollen.

Bundesumweltministerin Barabara Hendricks ist ungewöhnlich hart mit der deutschen Autobranche und der Beziehung zwischen Politik und Herstellern ins Gericht gegangen. Die Vorwürfe zu möglichen illegalen Kartellabsprachen hätten weiteres Vertrauen zerstört, sagte die SPD-Politikerin in Wolfsburg nach einem Gespräch mit VW-Konzernchef Matthias Müller. Es gebe "offenbar hier oder da Missstände im Management" der Autobauer.

Bundesumweltministerin Hendricks äußert bei VW-Besuch Kritik an Autoindustrie

tagesschau 14:00 Uhr, 27.07.2017, Björn Siebke, NDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-312503~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Anschein der Kumpanei

Die Nähe zwischen Politik und Industrie sei "zu groß" gewesen, sagte Hendricks weiter. "Es ist wohl so, dass der Staat es in der Vergangenheit zu häufig an Distanz zur Automobilindustrie hat mangeln lassen." Den Anschein der Kumpanei könne sie "nicht ganz von der Hand weisen."

Daher sei der Staat nun auch mit in der Verantwortung, verloren gegangenes Vertrauen wieder herzustellen.

Hendricks fordert, eine zusätzliche Kontrollbehörde außerhalb des Bundesverkehrsministeriums einzurichten, etwa beim Umweltministerium, um neues Vertrauen aufzubauen.

In der Vergangenheit sei die Regierung zu stark gegen scharfe Abgasvorschriften und Grenzwerte vorgegangen. Das habe aber auch der Branche am Ende nicht genutzt. "Sie hat sich in Sicherheit gewogen und unzureichend in neue Antriebstechniken investiert", so Hendricks.

Jetzt komme der Druck vor allem vom chinesischen Markt, wo verstärkt auf Elektromobilität gesetzt werde.

China setzt voll auf die Elektromobilität und treibt die Technik voran. Auf der "Auto China" schauen sich Besucher den elektrischen Sportwagen "Faraday Future single-seat" an.

Diesel-Fahrverbote nicht vom Tisch

Mit Blick auf den Diesel-Gipfel kommenden Mittwoch sagte Hendricks, es werde hier um Software-Updates zur Nachbesserung von Diesel-Fahrzeugen gehen. Sie bezweifele aber, ob dies in allen Fällen ausreichend sein werde, um Fahrverbote zu verhindern. "Das kann nur ein erster Schritt sein." Wenn die Grenzwerte für Stickoxide weiter überschritten würden, seien Fahrverbote notwendig.

Über diese Verbote denken einige Städte wegen der hohen Schadstoffbelastung nach.

Hendricks hat gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Autohersteller und die Politik für den 2. August zu einem Diesel-Gipfel geladen.

"Ich denke, es ist gut, miteinander zu reden und nicht übereinander zu reden", sagte der VW-Chef. Er hoffe, dass der Gipfel "eine ernsthafte Angelegenheit wird - keine Inszenierung, kein Wahlkampfthema."

Alle deutschen Hersteller planen, ein Software-Update für Dieselmotoren der Abgasnormen Euro 5 und 6 anzubieten. Dies soll Teil eines Maßnahmenpakets sein, das die Autobauer zu dem Gipfel der Bundesregierung vorlegen wollen.

Erneuter Kuschelkurs vor der Wahl?

Darüber hinaus hat Bundesverkehrsminister Dobrindt angekündigt, gemeinsam mit der Industrie ein Diesel-Rettungspaket schnüren zu wollen. Laut mehrerer Medienberichte soll dafür ein 500-Millionen-Euro-Fonds aufgelegt werden - zur Hälfte gespeist durch den Staat, die andere Hälfte stemmt die Industrie.

Viele Gespräche, zu wenig Ergebnisse - so der Vorwurf von Opposition an Minister Dobrindt und die Autoindustrie.

Offenbar fürchtet die Bundesregierung, kurz vor der Wahl den Zorn der Wähler auf sich zu ziehen. Immerhin sind in Deutschland 15 Millionen Diesel zugelassen. Schon jetzt sind deren Besitzer mit einem Preisverfall ihrer Fahrzeuge konfrontiert und entsprechend sauer.

Mit dem Millionenfonds soll nun angeblich so entgegengesteuert werden, dass Fahrverbote in Städten noch abgewendet werden können - etwa durch die Umrüstung oder den Kauf neuer Busse und anderer Fahrzeuge, wie Müllwagen. Mit dem Geld könnte auch die Vernetzung von Ampeln gefördert werden, um die "grüne Welle" für Autofahrer zu fördern.

Der internationale Druck wächst

Andere Staaten haben unterdessen angekündigt, wesentlich drastischer gegen Verbrennungsmotoren vorzugehen. Frankreich und Großbritannien wollen den Verkauf von Autos mit dieser Technik ab dem Jahr 2040 verbieten.

Hendricks äußerte sich skeptisch zu festen Endpunkten für ein Verkaufsverbot. Sie gehe aber davon aus, dass auch in Deutschland um diesen Zeitraum herum keine neuen Benziner oder Diesel mehr verkauft würden.

Dichter Verkehr in London belastet die Luft mit Schadstoffen.

Gleichzeitig kritisierte Hendricks den Verband der Deutschen Automobilindustrie. Der VDA mache weiter wie bisher, sagt die Ministerin - wenn sie sich die Zahl der Jobs anschaue, die der VDA mit dem Verbrennungsmotor in Verbindung bringt.

"Das sind mal wieder klassische Drohkulissen, die immer wieder gegenüber der Politik aufgebaut werden. Der VDA hat nämlich alle Arbeitskräfte, die an einem Auto mit Verbrennungsmotor arbeiten, als vom Verbrennungsmotor abhängig eingestuft. Das ist natürlich Unfug, denn auch ein Elektro-Auto braucht Türen und Sitze und Fenster und vieles andere."

Mit Informationen von Alex Krämer, ARD-Hauptstadtstudio