Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, ist mit 76,3 Prozent für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden, allerdings mit Dämpfer: Von allen Vorstandsmitgliedern erhielt er die wenigsten Stimmen.

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Die Delegierten des DGB-Bundeskongresses in Berlin bestätigten den 62-Jährigen mit einer Mehrheit von 76,3 Prozent im Amt. 289 Delegierten stimmten mit ja, 90 Delegierte mit nein. Hoffmann hatte keinen Gegenkandidaten.

Das Ergebnis für Hoffmann fiel deutlich schlechter aus bei seiner ersten Wahl 2014: Damals war er mit 93,1 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Michael Sommer gewählt worden.

Hoffmann fährt schlechtestes Ergebnis ein

Als stellvertretende Vorsitzende wurde Elke Hannack bestätigt. Sie kam auf 86,5 Prozent. Ebenfalls im Geschäftsführenden Bundesvorstand bestätigt wurden die Vorstandsmitglieder Annelie Buntenbach und Stefan Körzell. Sie bekamen 81,2 beziehungsweise 83,6 Prozent. Damit erhielt Hoffmann von allen Mitgliedern des Bundesvorstandes die wenigsten Stimmen.

Am Vortag hatte es in einer Aussprache neben Unterstützung auch Kritik an Hoffmann gegeben. Angekreidet wurde ihm vor allem, dass er nach dem Aus der Sondierungen über eine Jamaika-Koalition von Union, Grünen und FDP die SPD wiederholt dazu aufgerufen hatte, sich einer neuen Großen Koalition nicht zu verschließen.

Bundeskongress bis Donnerstag

Der DGB-Bundeskongress mit rund 400 Delegierten tagt bis zum kommenden Donnerstag unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit". Dabei soll über eine Reihe von Themen beraten werden, darunter den digitalen Wandel, Mindestlohnkontrollen, gleiche Bezahlung von Frauen und Männern sowie Steuergerechtigkeit.

