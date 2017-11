ARD-DeutschlandTrend Jamaika - die Stimmung kippt

Rund drei Wochen sondieren die Jamaika-Unterhändler inzwischen - mit bislang mäßigem Erfolg. Das hat Folgen: Die bundesweite Begeisterung für ein Bündnis von Union, FDP und Grünen bricht ein. Außerdem im DeutschlandTrend: Seehofer, Soli, Sonntagsfrage.

Von Ellen Ehni, WDR

Je länger die Unterhändler einer möglichen schwarz-gelb-grünen Koalition reden, desto mehr sinkt die Zustimmung zu einem solchen Bündnis: 45 Prozent der Deutschen finden eine Jamaika-Koalition sehr gut beziehungsweise gut. Das sind zwölf Punkte weniger als im Vormonat. Mittlerweile meint eine Mehrheit - nämlich 52 Prozent - dass ein solches Bündnis weniger gut oder schlecht für Deutschland wäre. Das hat eine Umfrage von Infratest Dimap für den ARD-DeutschlandTrend ergeben.

Bewertung möglicher Regierungskoalitionen

Insbesondere bei den Anhängern der Grünen sinkt die Zustimmung zu Jamaika: Nur noch 55 Prozent fänden ein solches Bündnis gut - 21 Punkte weniger als im Vormonat. Bei den FDP-Anhängern ist die Zustimmung um neun Punkte auf jetzt 71 Prozent gesunken. Bei den Unionsanhängern fänden 70 Prozent eine Jamaika-Koalition sehr gut oder gut (-2).

Befürwortung einer Jamaika-Koalition (Union, FDP, Grüne)

Seehofer, Soli, Sonntagsfrage

Während die Unterhändler in Berlin sondieren, ist in der CSU ein offener Machtkampf ausgebrochen. Parteichef und Ministerpräsident Horst Seehofer wird infrage gestellt, Nachfolger bringen sich in Stellung. Nach Abschluss der Sondierungen soll die Personaldebatte entschieden werden. Eine Mehrheit der Deutschen - nämlich 62 Prozent - ist der Meinung, dass sich Seehofer nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen von seinen politischen Ämtern zurückziehen sollte. Genauso sehen das übrigens die Befragten in Bayern (62 Prozent).

Horst Seehofer auf dem Weg zu Sondierungsgesprächen. Die Mehrheit der Befragten meint, er solle sich nach Ende der Koalitionsverhandlungen zurückziehen.

Bei den Sondierungsgesprächen wird auch über die Zukunft des Solidaritätszuschlags diskutiert. Für eine komplette Abschaffung des Soli sprechen sich 51 Prozent der Befragten aus; 29 Prozent wären dafür, den Soli nur für niedrige und mittlere Einkommensgruppen abzuschaffen. 18 Prozent würden den Solidaritätszuschlag unverändert beibehalten.

Soll der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden?

Bei der Sonntagsfrage gibt es nur leichte Veränderungen: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann bliebe die Union stärkste Kraft mit 30 Prozent - zwei Punkte weniger als im Vormonat. Die SPD verbessert sich um einen Punkt auf 21 Prozent. Die AfD steigt um zwei Punkte auf 13 Prozent, die FDP um einen Punkt auf zwölf Prozent. Die Linkspartei verliert einen Punkt und kommt auf neun Prozent; die Grünen verbessern sich um einen Punkt auf elf Prozent.

Sonntagsfrage

Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland

Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/ Dual Frame

Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)***



Fallzahl: 1005 Befragte

Erhebungszeitraum: 06. bis 07. November 2017

Sonntagsfrage: 1505 Befragte

Erhebungszeitraum: 06. bis 08. November 2017

Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte



Durchführendes Institut: Infratest dimap



* bei einem Anteilswert von fünf Prozent ** bei einem Anteilswert von 50 Prozent

*** Die Ergebnisse sind auf ganze Prozentwerte gerundet, um falsche Erwartungen an die Präzision zu vermeiden. Denn für alle repräsentativen Befragungen müssen Schwankungsbreiten berücksichtigt werden. Diese betragen im Falle eine Erhebung mit 1000 Befragten bei großen Parteien rund drei Prozentpunkte, bei kleineren Parteien etwa einen Punkt. Hinzu kommt, dass der Rundungsfehler für kleine Parteien erheblich ist. Aus diesen Gründen wird deshalb keine Partei unter drei Prozent in der Sonntagsfrage ausgewiesen.