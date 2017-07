Die Enthüllungen über Betrug durch deutsche Autohersteller hinterlassen Spuren im Lack: Im ARD-DeutschlandTrend sprachen 38 Prozent der Befragten von gesunkenem Vertrauen in die heimische Automobilindustrie. Sorgen bereitet den Deutschen auch die Entwicklung in der Türkei.

Kartellvorwürfe und Betrugssoftware - die deutschen Autohersteller machen derzeit regelmäßig Negativschlagzeilen. Das geht auch an den Vebrauchern nicht spurlos vorbei. Mehr als jeder dritte Deutsche steht der deutschen Automobilindustrie inzwischen deutlich kritischer gegenüber: Im jüngsten ARD-DeutschlandTrend gaben 38 Prozent der Befragten an, durch die Vorgänge persönlich Vertrauen in die deutsche Automobilindustrie verloren zu haben. Immerhin 56 Prozent sagen, ihr Vertrauen habe keinen Schaden genommen.

Das ist ein größerer Vertrauensverlust als unmittelbar nach Bekanntwerden der VW-Dieselaffäre vor knapp zwei Jahren. Damals (Oktober 2015) gaben 31 Prozent der Befragten an, dass sie Vertrauen in die deutsche Automobilindustrie verloren hätten. 65 Prozent verneinten das damals.

Mehrheit für Sanktionen gegen Türkei

Ein weiteres Thema beschäftigt die Deutschen derzeit: Angesichts der aktuellen Situation in der Türkei machen sich 81 Prozent der Befragten Sorgen um die Demokratie in dem Land. Im Vergleich zur Stimmung vor fünf Monaten sind das acht Prozentpunkte weniger.

Infolge der Verhaftung von mehreren Menschenrechtlern in der Türkei fordern 80 Prozent der Befragten, dass sich die Bundesregierung für wirtschaftliche Sanktionen gegen das Land einsetzt. 16 Prozent sind anderer Meinung.

Auch dazu, welche Folgen das Vorgehen der türkischen Regierung für den Umgang mit Ankara in der Flüchtlingspolitik haben sollte, wurde im ARD-DeutschlandTrend gefragt. 45 Prozent der Bürger denken demnach, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel alles dafür tun sollte, das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei zu retten. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als bei der Befragung vor fünf Monaten. 47 Prozent der Bürger sind aktuell gegenteiliger Meinung.

Das Abkommen sieht im Wesentlichen vor, dass grundsätzlich alle, und zwar auch jene, die dem syrischen Bürgerkrieg über Griechenland zu entfliehen suchen, in die Türkei zurückgeschickt werden. Für jeden Syrer, der von den griechischen Inseln in die Türkei zurückgebracht wird, soll ein anderer syrischer Flüchtling aus der Türkei in die EU umgesiedelt werden.

Sonntagsfrage: Union mit bestem Wert seit September 2015

Bei der Sonntagsfrage gibt es zwei Monate vor der Bundestagswahl nur wenig Veränderung gegenüber dem ARD-DeutschlandTrend vom 6. Juli: Aktuell erhält die Union 40 Prozent der Wählerstimmen - ein Plus von einem Prozentpunkt und der beste Wert seit September 2015.

Die SPD kommt unverändert auf 23 Prozent, die Grünen verharren bei acht Prozent. FDP und die Linke verlieren jeweils einen Prozentpunkt und liegen nun ebenfalls bei jeweils acht Prozent der Stimmen. Die AfD würden neun Prozent der Bürger wählen.