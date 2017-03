Gaggenau, Yücel und gegenseitige Vorwürfe - der Streit zwischen der Türkei und Deutschland eskaliert. Während Ankara die Absage der Rede von Justizminister Bozdag als "Skandal-Entscheidung" kritisiert, fordert die Bundesregierung die Freilassung, des "Welt"-Journalisten Yücel.

Erst die Inhaftierung des "Welt"-Journalisten Deniz Yücel, dann der immer schärfer geführte Streit um die Auftritte türkischer Regierungspolitiker in Deutschland: Das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und der Regierung in Ankara ist derzeit völlig zerrüttet.

Empört reagierte der türkische Justizminister Bekir Bozdag auf die Absage seines geplanten Auftritts in der baden-württembergischen Stadt Gaggenau: "Es ist eine Skandal-Entscheidung und eine Entscheidung, die gegen die diplomatische Höflichkeit verstößt", sagte Bozdag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Bozdag wollte für Zustimmung bei dem Referendum über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben.

Mehr zum Thema Entwarnung in Gaggenau

Weiterer Auftritt geplant

Bozdag bezweifelte, dass die Gemeinde Gaggenau die Entscheidung selbstständig getroffen habe. "Es ist klar ersichtlich, dass das eine Entscheidung ist, die die Zuständigkeit von Gemeinden übertrifft", sagte der Minister. Die Behörden hatten für die Absage organisatorische Gründe angegeben.

Auch ein Auftritt vom türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci in Köln wurde mit einer ähnlichen Begründung abgesagt. Zeybekci will nun im nahe gelegenen Frechen sprechen. Er will dort am Sonntagabend ab 18.30 Uhr reden, wie aus dem Kalender des Koordinationszentrums für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP hervorgeht. "Ich werde am Sonntag wieder nach Deutschland reisen. Ich werde die mir befohlene Reise antreten, und wir sagen, der Sieg ist Allahs. Wenn wir sehen, dass sie uns wieder keine Erlaubnis geben, gehe ich von Kaffeehaus zu Kaffeehaus, von Haus zu Haus und treffe unsere Bürger trotzdem", sagte er.

Minister Zeybekci will zur Not von "Kaffeehaus zu Kaffeehaus" gehen.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu drohte Deutschland unterdessen mit Konsequenzen. "Wenn sie mit uns arbeiten wollen, müssen sie lernen, wie sie sich uns gegenüber zu verhalten haben", sagte Cavusoglu nach Angaben von Anadolu. Die Türkei werde die Behandlung ansonsten "ohne Zögern mit allen Mitteln" erwidern. "Dann müssen sie an die Folgen denken." Das türkische Volk werde sich nicht einschüchtern lassen, betonte Cavusoglu. Er forderte eine Behandlung seines Landes auf Augenhöhe. "Die Türkei untersteht ihnen nicht. Sie sind nicht der Chef der Türkei. Sie sind nicht erste Klasse und die Türkei zweite Klasse."

Die Bundesregierung wies die türkische Kritik an den Absagen zurück, bemühte sich aber um einen sachlichen Ton. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer verwies auf die föderale Struktur der Bundesrepublik. Die Bundesregierung habe die Entscheidungen der zuständigen Behörden in Gaggenau und Köln zur Kenntnis genommen, respektiere sie, habe sie aber nicht zu kommentieren. "Wir leben hier, was wir von anderen fordern", sagte Demmer: "Die Bundesregierung beklagt aus Überzeugung, dass Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei derzeit eingeschränkt werden." Zuvor hatten zahlreiche deutsche Politiker die Absagen begrüßt.

Maas warnt vor "Abbau der Rechtsstaatlichkeit"

Noch deutlicher fällt die deutsche Kritik an der Inhaftierung des "Welt"-Journalisten Deniz Yücel aus. Mit einem Brandbrief kritisierte Bundesjustizminister Heiko Maas seinen türkischen Kollegen Bozdag scharf. Er sei in "großer Sorge um die deutsch-türkische Freundschaft", heißt es in dem Brief. Maas warnt Bozdag darin vor einem "Abbau der Rechtsstaatlichkeit" in der Türkei.

"Den Umgang mit Herrn Yücel halte ich für unverhältnismäßig, zumal er sich der türkischen Justiz für Ermittlungen freiwillig zur Verfügung gestellt hatte", schreibt der SPD-Politiker. Der SPD-Minister rief die türkische Regierung demnach auf, den Umgang mit Grundrechten und die Verhaftungen zu überdenken. "Wenn sich die Türkei nicht an die europäischen Grundwerte hält, wird eine Annäherung an die Europäische Union immer schwieriger bis unmöglich."

Auch vier Tage nach der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten in Istanbul hat die deutsche Botschaft noch keinen Kontakt zu dem Häftling aufnehmen können. Ein sofort nach der Inhaftierung gestellter Antrag auf konsularische Betreuung sei von den türkischen Behörden noch nicht beantwortet worden, so der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel bemüht sich dennoch um Schadensbegrenzung in den deutsch-türkischen Beziehungen. Es werde derzeit versucht, ein Gespräch Gabriels mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu zu organisieren, sagte Schäfer. "Es macht Sinn, miteinander das Gespräch zu suchen. Auch wenn es noch so schwierig ist."