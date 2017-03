Gabriel zu Streit mit der Türkei "Eine schwere Belastungsprobe"

Außenminister Gabriel hat vor einer weiteren Eskalation der Beziehungen zur Türkei gewarnt. Bei den Wahlkampfauftritten türkischer Politiker müssten klare Regeln eingehalten werden, schrieb Gabriel in der "Bild am Sonntag". Am Abend will der türkische Wirtschaftsminister in Köln Wahlkampf machen.

Die Beziehungen zur Türkei sind mehr als angespannt, eine Deeskalation ist trotz des Telefonats zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Binali Yildirim nicht in Sicht. Außenminister Sigmar Gabriel hat nun vor einer weiteren Zuspitzung des Konflikts gewarnt. "Wir dürfen das Fundament der Freundschaft zwischen unseren Ländern nicht kaputt machen lassen", schrieb der SPD-Chef in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag".

Das Verhältnis zur Türkei sei in diesen Tagen einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt. "Wir sind gut beraten, die schwierigen Themen, die zwischen uns stehen, nicht gegeneinander aufzurechnen. Gesprächskanäle zuschütten, ist keine Politik."

Der Außenminister sprach sich nicht generell gegen Auftritte türkischer Politiker in Deutschland zu Wahlkampfzwecken aus, stellte aber klare Bedingungen. "Wer bei uns reden will, muss uns nicht nach dem Mund reden, aber er muss unsere Regeln respektieren. Die Regeln des Rechts, genauso wie die Regeln des Anstands." Es gehöre zum gegenseitigen Respekt, Maß und Mitte einzuhalten. Auch im Wahlkampf, und auf beiden Seiten.

Weitere Gespräche am Mittwoch

Gabriel trifft sich am Mittwoch mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu in Deutschland. Ein weiterer Schritt im Bemühen um Deeskalation nach den verhinderten Wahlkampfauftritten mehrerer türkischer Minister in Deutschland.

Cavusoglu kündigte am Samstag allerdings weitere Auftritte türkischer Minister in Deutschland an. "Keiner von euch kann uns daran hindern. Wir können überall hingehen, wo wir wollen, unsere Bürger treffen, unsere Treffen abhalten“, sagte er in der Türkei vor Anhängern.

Kanzlerin Merkel telefonierte am Samstag etwa eine Stunde mit Ministerpräsident Yildirim. Im Anschluss lobte Yildirim das Gespräch als "gut und produktiv". Von der Bundesregierung gab es keine Stellungnahme.

Verschiedene deutsche Städte hatten Wahlkampfveranstaltungen türkischer Minister abgesagt. Nach scharfer Kritik aus der Türkei hatte Bundeskanzlerin Merkel bereits vor dem Telefonat betont, die Entscheidung über solche Versammlungen liege in Deutschland auf der kommunalen Ebene und nicht bei der Bundesregierung.

Türkischer Wirtschaftsminister spricht in Köln

Allerdings birgt der für heute geplante Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci in Köln und Leverkusen weiteren Zündstoff. Auf der Facebook-Seite der Jugendorganisation der Union Europäisch-Türkischer Demokraten heißt es, Zeybekci werde "über das geplante Präsidialsystem in der Türkei informieren". Zuvor hatte der Minister für Sonntag bereits weitere Wahlkampfauftritte geplant - doch für beide Veranstaltungen waren die Absagen gekommen.

Das Referendum zum Präsidialsystem findet am 16. April statt. Es würde Erdogan große Machtfülle verschaffen.

