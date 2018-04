In Niger ist ein deutscher Mitarbeiter einer Hilfsorganisation entführt worden. Das teilte der Generalstaatsanwalt des afrikanischen Landes mit. Angeblich sind Islamisten für die Entführung verantwortlich.

In Niger ist nach offiziellen Angaben am Mittwoch ein deutscher Mitarbeiter einer Hilfsorganisation entführt worden. Bewaffnete auf Motorrädern hätten den Mann etwa 25 Kilometer südlich der Stadt Inates in der Region Tillaberi verschleppt, sagte Generalstaatsanwalt Cheibou Samna.

Islamisten aktiv in der Region

Tillaberi liegt nahe der Grenze zu Mali. In der Region sind Islamisten aktiv. Regelmäßig kommt es zu Anschlägen. Laut Medienberichten war der Deutsche auf dem Rückweg von einem Einsatz in der Region gewesen, als der Konvoi seiner Organisation von Dschihadisten überfallen wurde. Sie setzten die Fahrzeuge in Brand und entkamen mit der Geisel.

Rund 4000 französische Soldaten unterstützen Länder der Sahelzone im Kampf gegen Terrorgruppen. Auch Italien ist im Niger mit einem größeren Truppenkontingent vertreten.