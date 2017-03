Der in Deutschland einsitzende mutmaßlich Verantwortliche für den Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis kann in Kürze nach Tunesien abgeschoben werden. Dies bestätigte Innenminister de Maizière im "Bericht aus Berlin". Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland lehnte der Minister ab.

Nach zahlreichen Verzögerungen kann der mutmaßliche Attentäter, der 2015 den Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis verübte, aus Deutschland nach Tunesien abgeschoben werden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière bestätigte im "Bericht aus Berlin", dass die notwendigen Papiere seit Donnerstag vorliegen: "Das kann ich bestätigen: Die Verhandlungen von uns mit der tunesischen Seite hatten Erfolg. Der Terrorist sitzt in Haft und ich rechne damit, dass er bald abgeschoben wird. Das ist ein guter Erfolg", so der Minister.

Der Verdächtige saß von September bis Anfang November 2016 bereits in Auslieferungshaft. Eine erhoffte Auslieferung Anfang November kam aber nicht zustande. Zwar hatte Tunesien den mutmaßlichen Terroristen via Interpol zur Fahndung ausgeschrieben. Dennoch lieferte die tunesische Regierung nicht die nötigen Unterlagen für eine Auslieferung. Auf die Freilassung Anfang November folgte eine personalintensive Überwachung des Verdächtigen durch hessische Beamte. Am 1. Februar dieses Jahres konnte der mutmaßliche Terrorist im Zuge einer Großrazzia in Hessen festgenommen werden. Dort sitzt er derzeit in Haft.

Thomas de Maizière, Bundesinnenminister, zu den Spannungen zwischen der Türkei und den Niederlanden

Bericht aus Berlin, 12.03.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-268339~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

De Maizière lehnt Wahlkampfauftritte türkischer Politiker ab

In der Diskussion um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker machte de Maizière deutlich, dass er diese dezidiert ablehne. Ein türkischer Wahlkampf habe in Deutschland nichts verloren. Er verwies dabei auf die Regelung in der Türkei, dass Wahlkampf im Ausland nicht erlaubt sei. Deshalb würden die Auftritte offiziell auch nicht als Wahlkampf angekündigt.

Er sagte wörtlich: "Ich sage, ich bin politisch hart dagegen. Ich will das nicht. Ob man jetzt Einreiseverbote verhängt, das muss man klug abwägen." Es gebe klare Grenzen - zum Beispiel des Strafgesetzbuch. Danach mache sich jemand strafbar, wenn er die Bundesrepublik oder die Verfassung beschimpft und böswillig verächtlich macht. Dort wäre spätestens eine Grenze erreicht, so der Minister.

Bundeswehrsoldaten sollen in Incirlik bleiben

Forderungen aus der CSU, deutsche Soldaten von NATO-Stützpunkt Incirlik abzuziehen, widersprach dagegen der Innenminister: "Sie sind ja da nicht zum Schutz türkischer Interessen. Sondern sie sind dort zum Schutz von NATO-Interessen - also auch unseren Interessen. Und deswegen rate ich davon ab."

Thomas de Maizière, Bundesinnenminister, zu Terrorismus in Deutschland

Bericht aus Berlin, 12.03.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-268337~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Hinweis auf drohenden Anschlag kam vom Verfassungsschutz

De Maizière bestätigte im "Bericht aus Berlin", dass der entscheidende Hinweis zu einem bevorstehenden Anschlag in einem Einkaufszentrum in Essen vom Bundesamt für Verfassungsschutz kam. Im Interview sagte er: "Was ich aber sagen kann, ist, dass es einen Hinweis gab, den das Bundesamt für Verfassungsschutz aufgenommen und weitergegeben hat. Der Fall wurde auch mehrfach im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum beraten und bewertet. Und es war nicht auszuschließen, dass es dort bei diesem Einkaufszentrum einen konkreten Anschlag hätte geben können. Das wurde verhindert."

Außerdem bestätigte der Minister eine Verbindung der mutmaßlichen Drahtzieher zum "Islamischen Staat": "In der Tat gab es Hinweise oder Aufträge aus der Region von jemandem, der aus Deutschland dorthin gereist ist. Das zeigt eben, wie eng die Verbindung ist. Und deswegen war es gut, dass die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern hier wachsam waren", so de Maizière.

Terrorgefahr auf Höchststand

Der Bundesinnenminister wiederholte noch einmal eindringlich, dass die Terrorgefahr derzeit in Deutschland unverändert hoch sei. "Und hoch kann nicht gesteigert werden. Das sage ich seit Wochen. Und ich glaube, das weiß die Bevölkerung auch."