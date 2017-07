Tief "Alfred" Aufräumen im Harz, Bangen in Hildesheim

Nach einem kurzen Moment des Aufatmens bangen die Menschen in Hildesheim erneut: Das Wasser in der niedersächsischen Domstadt steigt wieder. In den anderen Hochwassergebieten geht es dagegen schon ans Aufräumen der Schäden von Tief "Alfred".

Die Zeichen in Hildesheim standen schon auf Entspannung, doch in der Nacht spitzte sich die Lage wieder zu. "Die Pegelstände steigen wieder, das ist keine gute Nachricht für uns", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Je länger das Wasser gegen die feuchten Sandsäcke drücke, desto schlechter sei das, hieß es.

Um die bedrohten Dämme zu festigen, schichteten die Helfer Hunderte Sandsäcke auf. "Wir hoffen natürlich, dass alles hält", sagte der Sprecher. Am Mittwoch hatten die Menschen in Hildesheim noch aufgeatmet, weil der Pegelstand gesunken war - am Donnerstagmorgen stieg das Wasser aber wieder auf 7,03 Meter. Zuvor hatte der Pegelstand die Rekordmarke von 7,15 Metern erreicht.

Katastrophenalarm in Goslar aufgehoben

Im niedersächsischen Goslar und in den Hochwassergebieten in Sachsen-Anhalt denken die Menschen hingegen schon ans Aufräumen. In Goslar fielen die Pegelstände, die Innenstadt wurde für den Verkehr wieder freigegeben. Einige Straßen blieben aber noch gesperrt. Im Laufe des Tages wollen die Einsatzkräfte die Lage begutachten und über weitere Schritte nachdenken.

Aufräumarbeiten nach Starkregen in Niedersachsen

Das Landratsamt des Goslarer Kreises hob in der Nacht den Katastrophenalarm auf. Hunderte Helfer waren im Einsatz, um Schäden zu beseitigen. Einige Keller wurden leergepumpt. Wie hoch die Schäden sind, stand zunächst nicht fest. Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk hatte zuvor von Kosten in Millionenhöhe für Sanierung und Renovierung gesprochen.

Aufräumarbeiten im Harz

Auch in der von Überflutungen ebenfalls stark betroffenen Harzregion in Sachsen-Anhalt stehen die Aufräumarbeiten an. Die Experten vom Landesamt für Hochwasserschutz und vom Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt gingen davon aus, dass die Pegelstände in den kommenden Tagen sinken. "Die Lage entspannt sich zusehends", sagte ein Sprecher der Einsatzstelle im Landkreis Harz.

Am Mittwochabend war infolge des Dauerregens eine Talsperre bei Wernigerode übergelaufen. Doch auch hier seien die Pegelstände inzwischen gefallen.

Enorme Regenmengen hatten kleine Bäche in der Harzregion zu reißenden Flüssen werden lassen, Straßen und Häuser standen unter Wasser. Einsatzkräfte sicherten in der Nacht den Flusslauf der Holtemme, damit Mahndorf bei Halberstadt nicht überflutet wird.

Behinderungen bei der Bahn

Trotz der Entspannung müssen Bahnpendler in einigen Regionen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Mehrere Regionalverbindungen im südlichen Niedersachsen blieben bis zum Freitag gesperrt, teilte der Bahnbetreiber Erixx mit. Teilweise werde ein Busnotverkehr eingerichtet, einige Haltestellen könnten nicht bedient werden. Fahrgäste wurden gebeten, deutlich mehr Fahrzeit einzuplanen.

Entwarnung vom Wetterdienst

Vom Dauerregen des Tiefs "Alfred" waren neben dem südlichen Niedersachsen auch Teile Hessens und Thüringens bis nach Nordbayern besonders schwer betroffen. Hier fielen binnen 48 Stunden verbreitet mehr als 100 Millimeter Regen - und damit teils deutlich mehr als sonst in einem gesamten Juli. Auf dem Brocken im Harz registrierte der DWD sogar 238 Millimeter Regen.

Für die kommenden Tagen geben die Meteorologen aber Entwarnung: Tief "Alfred" ziehe nach Osten ab, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Der Regen höre damit zwar nicht auf, aber die Intensität lasse nach. Sommerlich-schön wird es allerdings nicht.

Welche Versicherung zahlt bei Überschwemmungen? Während Sturmschäden oft über Hausrat- oder Wohngebäudeversicherungen abgesichert sind, werden Schäden durch heftige Niederschläge nur bei Abschluss einer zusätzlichen Elementarschadenversicherung reguliert. Der vollgelaufene Keller mit Folgeschäden für Haus und Hausrat ist somit in der Regel unversichert.

Nach einem Schaden sollte der Versicherer sofort informiert werden - am besten per Einschreiben-Rückschein, rät der Bund der Versicherten. Er empfiehlt, Fotos zu machen und eine Liste beschädigter Gegenstände zu erstellen.