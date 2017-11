Zu wissen, wo sich Smartphone und Besitzer gerade befinden, hilft Apps und Diensten, die richtigen Daten bereitzustellen. Wer das nicht will, kann die Ortung abschalten. Doch jetzt hat sich herausgestellt: Android-Geräte sammeln auch dann weiter Daten.

Von Jan Rähm, WDR-Wissenschaftsredaktion

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder einzelne seiner Funktionen, dann ist es auch aus. So zumindest sollten die Nutzer annehmen können. Nun jedoch werden Besitzer von Android-Geräten eines Besseren belehrt: Das US-amerikanische Online-Magazin Quartz hat herausgefunden, dass aktuelle Smartphones und Tablet-Computer mit Android-Betriebssystem permanent Standortdaten aufzeichnen und zur Analyse weiterleiten.

Datensammlung auch über WLAN

Deaktivieren der Ortung verhindert nicht die Übertragung von Daten.

Dabei spiele es keine Rolle, heißt es in dem Bericht, ob gerade aktiv Dienste zur Standortbestimmung wie Navigationsanwendungen genutzt würden. Außerdem sammele das Telefon weiter Daten, selbst wenn die Ortungsfunktion bewusst ausgeschaltet worden sei. Die Daten würden dann über das mobile Datennetz oder zum Beispiel, wenn keine SIM-Karte eingelegt sei, über das drahtlose Netzwerk WLAN übertragen.

Position auf einige 100 Meter genau zu bestimmen

Konkret geht es um Daten, an welcher Funkzelle das Gerät angemeldet ist und welche Funkzellen sich noch in der Nähe befinden. Gesammelt werden die Identifikationsnummern der Funkzellen. Damit kann die Position auf einige hundert Meter genau bestimmt werden. Problematisch ist, dass die Daten unablässig gesammelt werden. Das gehe deutlich über das hinaus, was die Anwender erwarten würden, schreibt das Online-Magazin.

Gegenüber mehreren Medien bestätigten Google-Sprecher die Datensammlung, die seit Anfang 2017 erfolge. Allerdings seien die Daten niemals dauerhaft gespeichert und auch nicht genutzt worden. Ende November soll mit der Praxis laut Google Schluss sein.

Nutzungsbestimmungen genau lesen

Der Fall zeigt erneut, dass Anwender die Nutzungsbedingungen von Soft- und Hardware gründlich lesen sollten. Denn in den Vereinbarungen, denen jeder vor Benutzung zustimmen muss, ist bei Android eine Passage enthalten, in der der Anwender die Sammlung von Standortdaten akzeptiert. So heißt es auch in den deutschen Nutzungsbedingungen für Google-Dienste:

"Wenn Sie Google-Dienste nutzen, erfassen und verarbeiten wir möglicherweise Informationen über Ihren tatsächlichen Standort. Wir verwenden zur Standortbestimmung verschiedene Technologien, wie IP-Adressen, GPS und andere Sensoren, die Google beispielsweise Informationen über nahe gelegene Geräte, WLAN-Zugangspunkte oder Mobilfunkmasten bereitstellen."

Wehren kann sich der Anwender gegen solchen Bedingungen nicht. Einzige Möglichkeit: Geräte und Software nicht mehr nutzen.

Immer wieder Ärger mit Standortdaten

Die Sammlung von Standortdaten ist nicht zum ersten Mal in der Kritik. 2011 kam heraus, dass Apples mobiles Betriebssystem iOS für iPhones und weitere Geräte Bewegungsdaten aufzeichnete und diese für Anwendungen leicht zugänglich waren. So ließen sich umfangreiche Bewegungsprofile erstellen. Unklar blieb 2011, ob die Daten auch an den Konzern übermittelt wurden. Als Reaktion auf die Entdeckung schottete der Hersteller den Zugang zu den gesammelten Daten ab.

Daten helfen bei Navigation

Grundsätzlich werden Standortdaten wie die IDs von Funkzellen und WLANs für verschiedenste Anwendungen gespeichert. Sie helfen den Geräten beispielsweise bei der Navigation, wenn Signale von Navigationssatelliten gerade nicht empfangen werden können.

Auch auf der anderen Seite der Funkverbindung werden Daten gesammelt. So registrieren zum Beispiel Mobilfunkanlagen die Identifikation von Geräten, die sich mit ihnen verbinden. Diese Standortdaten sollten auch im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung zur Strafverfolgung genutzt werden können. Die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland wurde von der Bundesnetzagentur aufgrund eines Gerichtsbeschlusses vorerst ausgesetzt.

Bundesnetzagentur setzt Vorratsdatenspeicherung vorerst aus

Schnittstellen bleiben aktiv - auch bei gekappter Verbindung

Die nur anscheinend deaktivierten Funktionen sorgten in diesem Jahr bereits für Verwunderung. Nach Veröffentlichung des neuesten iOS von Apple fanden Nutzer heraus, dass die Schalter für das drahtlose Netzwerk WLAN oder die Nahbereichsfunktechnik Bluetooth nur die Verbindung kappen, die Schnittstellen aber aktiv bleiben. In einem technischen Dokument (https://support.apple.com/en-us/HT208086) erklärt der Hersteller, so sollten Komfortfunktionen und die Verbindung zu Zubehör erhalten bleiben. Will der Nutzer die Funktechnik ganz deaktivieren, müsse er dies in den Systemeinstellungen vornehmen. Das hilft im aktuellen Fall der Standortdatensammlung mit Android-Geräten nicht.