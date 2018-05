Eigentlich müsste die Sache klar sein: Eine Kamera auf dem Armaturenbrett hat aufgezeichnet, wie es zum Unfall kam, wer schuld ist. Doch so einfach ist es dann doch nicht.

Von Florentine Kutscher und Claudia Kornmeier, ARD-Rechtsredaktion

Aufnahmen von Autokameras können im Prozess als Beweismittel verwendet werden - und zwar selbst dann, wenn die Aufzeichnung als solche ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht ist. Denn Beteiligte müssen nach einem Unfall ohnehin gewisse Informationen offenlegen, entschied der Bundesgerichtshof. So müssen sie unter Umständen Name und Anschrift angeben, ihren Fahrzeugschein vorlegen und Angaben zur Haftpflichtversicherung machen. Hinzu komme, dass in Schadensersatzprozessen nach einem Unfall häufig "besondere Beweisnot" herrsche. Dashcam-Aufnahmen können da also sehr hilfreich sein.