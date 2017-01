Wer darf auf dem Gehweg radeln? Wo und wie muss eine Rettungsgasse gebildet werden? Was gibt es bei Pflege, Steuern, Arbeit und Rente zu beachten? Zu Beginn und im Verlauf des neues Jahres treten viele neue Gesetze und Verordnungen in Kraft.

Die neue Pflege

Für die rund 2,84 pflegebedürftigen Menschen in Deutschland kommt es von heute an zu Veränderungen. Die zweite Stufe des Pflegestärkungsgesetzes tritt in Kraft. Statt der bisher drei Pflegestufen gibt es nun fünf Pflegegrade. Die meisten Pflegebedürftigen bekommen mehr Geld. Vor allem an Demenz Erkrankte sollen von den Neuregelungen profitieren.