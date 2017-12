Vorbei die Zeiten des Streits und der Provokationen - blanke Harmonie demonstriert die CDU-Chefin Merkel auf der Bühne des Parteitags der CSU in Nürnberg. Nur hinter den Kulissen melden sich die Kritiker.

Von Marie von Mallinckrodt, ARD-Hauptstadtstudio

Sie stehen gleich am Eingang, im Foyer. Es ist eine Art Mini-Demo. Einige Herren der Mittelstandsunion halten Schilder hoch. Jeder, der in die Parteitagshalle will, muss an ihnen vorbei. "Keine Koalition um jeden Preis" oder "Soli weg! Jetzt!" steht dort geschrieben. "Wir fürchten eine gewisse Sozialdemokratisierung unserer Partei. Eine weitere Rücknahme von Reformen oder Rezepten aus der linken Mottenkiste des vergangenen Jahrhunderts stellt eine Gefahr für Wachstum und Arbeitsplätze dar“, sagt der Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach. Und ein Mittelstandsvertreter aus München und langjähriger Stadtrat, Thomas Schmatz, meint, es sei schön, dass Angela Merkel komme, aber aus seiner Sicht sei von dem Besuch nichts zu erwarten. Und verweist dann unter anderem auf das Jahr 2015: "Das Verhalten war falsch und das hat sie bis heute nicht verinnerlicht."

Alles wieder gut bei der Union? CDU-Chefin Merkel beim CSU-Parteitag.

Doch was sich hier in der Eingangshalle an Zwischentönen und Kritik abspielt, verstummt drinnen im Saal. Der starke Wunsch nach Geschlossenheit schwebt über allem. Es ist beinahe so, als hätte es nie Dissens gegeben. Nicht zwischen Markus Söder und Horst Seehofer und nicht zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer.

Blick fest nach vorn

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer fordert zum Auftakt des Parteitags Geschlossenheit und Entschlossenheit, Seehofer spricht davon, Merkel spricht von Einigkeit. Der Blick soll nicht zurückgehen, lieber nach vorn. Schließlich gibt es in einem halben Jahr eine Landtagswahl in Bayern.

Söder soll morgen auf dem Parteitag zum Spitzenkandidaten gekürt werden, Seehofer stellt sich als Parteichef zur Wiederwahl. Einer hat vorab bereits seine Kandidatur zurückgezogen: Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, der zuletzt wegen seines Alleingangs in Brüssel zumindest bei der Schwesterpartei CDU sehr in Kritik geraten war. Auch er schreibt in seiner Erklärung die heute so oft bemühten Worte: Ein Signal der Geschlossenheit solle vom Parteitag ausgehen, denn "unser Erfolgsrezept als CSU war immer eine starke Achse München-Berlin. Dafür ist es unerlässlich, dies im Parteipräsidium abzubilden."

Einigkeit auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg

tagesschau 20:00 Uhr, 15.12.2017, Karin Dohr, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-357151~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Die Harmonie macht misstrauisch

Die Geschlossenheit funktioniert heute nach außen hin so gut, dass Merkel bei einem kräftigen Klatschen inmitten ihrer Rede, erstaunt ob der ungewöhnlichen Zustimmung, fragt: "Gab es gerade ein Twitter-Signal zu klatschen?" Sie sagt auch einen Satz, den Seehofer nach ihrer Rede noch einmal freudig, leicht abgewandelt zitieren wird: "Ob sie es glauben oder nicht, ich freue mich wieder auf einem CSU-Parteitag zu sein", sagte Merkel und Seehofer spielt den Ball zurück: Er freue sich - über sie. Mehr öffentliche Liebelei geht kaum.

Für Thomas Schmatz, den Vertreter der Mittelstandsunion, bleibt es trotzdem dabei: CDU und CSU waren und bleiben ein Zweckbündnis: "Wir haben Merkel höflich begrüßt, so wie sich das gehört", sagt er.