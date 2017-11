Noch ist nicht mal klar, ob sich Bayerns Ministerpräsident Seehofer überhaupt zurückzieht. Trotzdem zeichnet sich eine Kampfabstimmung um seine Nachfolge an. Laut "SZ" will neben Finanzminister Söder auch Innenminister Herrmann als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2018 antreten.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will einem Zeitungsbericht zufolge Nachfolger von Ministerpräsident Horst Seehofer werden. Der CSU-Politiker und Vertraute von Parteichef Seehofer habe diesem zugesagt, sich um die Spitzenkandidatur seiner Partei für die Landtagswahl 2018 zu bewerben, berichtete die "Süddeutsche Zeitung". Damit zeichne sich eine Kampfabstimmung zwischen Herrmann und Finanzminister Markus Söder ab.

Entscheidung wohl am Montag

Söder hatte mehrfach seinen Anspruch auf die Nachfolge von Seehofer deutlich gemacht, ohne jedoch bisher offiziell seine Kandidatur zu erklären. Seehofer hatte mehrfach betont, dass er seinen Rivalen nicht für einen geeigneten Nachfolger hält.

Die Landtagsfraktion will am Montag in einer Sondersitzung mit Seehofer einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl nominieren. In der CSU wird allgemein erwartet, dass sich Seehofer zurückzieht. Ob er das wirklich tut, ist aber nicht klar.