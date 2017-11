Warum bremst die CSU bei Jamaika? Wer hat in der Partei das Sagen? Diese Fragen stellen sich nach den vertagten Jamaika-Verhandlungen. Joachim Wendler aus dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt die bayerische Logik und analysiert, warum Seehofer die Verlängerung nutzt.

NDR Info: Warum kommen von der CSU keine öffentlichen Zugeständnisse?

Achim Wendler: Von der CSU kam kein Zugeständnis in der Art, wie das die Grünen in den letzten Wochen schon mehrmals gemacht haben, als sie symbolische Themen öffentlichkeitswirksam aufgegeben haben. Etwas Ähnliches gab es überhaupt nicht von der CSU mit zwei Begründungen: Erstmal sagen CSU-Politiker, wir haben ein realistisches Programm. Davon könne man gar keine Abstriche machen. Zum anderen sagen sie, wir haben uns ja schon bewegt - nur vor diesen Sondierungsgesprächen, als es noch diesen Streit gab mit der CDU über die Obergrenze. Die heißt nun offiziell nicht mehr so. Es ist von einem Richtwert von 200.000 Flüchtlingen die Rede und das war ein Zugeständnis der CSU - so sagen es deren Politiker. Daran wolle man nun festhalten.

Zur Person Joachim Wendler beobachtet seit 2012 die Bundespolitik aus dem ARD-Hauptstadtstudio. In Berlin kümmert sich der BR-Journalist besonders um die Rolle der CSU.

Dobrindt spielt eine andere Rolle als Seehofer

NDR Info: Parteichef Horst Seehofer ist ziemlich angeschlagen. Es gibt Rücktrittsforderungen in der Partei. Wer hat in der CSU eigentlich das Sagen?

Wendler: Schwierige Frage, aber ich glaube, es ist nach wie vor Horst Seehofer. Das heißt aber nicht, dass nicht die ganze Zeit Leute versuchen, an seinem Stuhl zu sägen. Das ist weniger in Berlin zu sehen als in München. Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass Alexander Dobrindt schon ziemlich stark vernehmbar eine durchaus andere Rolle spielt als Seehofer.

Seehofer wird hinter den Kulissen bei diesen Sondierungsgesprächen als durchaus konstruktiv aufgeschlossen wahrgenommen. Ganz anders Alexander Dobrindt, der hier wieder als Bremser gilt - als derjenige, der Kompromisse nahezu ausschließt. Kann man sich jetzt fragen: Ist das eine Absprache zwischen den beiden? Oder will sich Dobrindt schon absetzen, weil er auf eine noch größere Rolle in der CSU hofft? Wenn Seehofer sagt, dass man in die Verlängerung gehe, nutzt ihm das. Ich glaube, je länger es hier in Berlin dauert, desto besser für ihn.

"Koalitionsverhandlungen wären relativ schnell durch"

NDR Info: Wird das noch etwas mit Jamaika?

Wendler: Ich glaube nach wie vor, dass es eher etwas wird, weil es keine Alternative gibt. Neuwahlen will hier keiner. Deswegen glaube ich an eine Jamaika-Koalition. Jetzt sehen wir, wie schwierig das tatsächlich inhaltlich ist.

NDR Info: Was erwarten Sie von möglichen Koalitionsverhandlungen?

Wendler: Die Sondierungsgespräche sind schon so detailliert, dass man dann bei den Koalitionsverhandlungen relativ schnell durch wäre. Da kommt es dann vielleicht darauf an, wieder eine große Idee, eine Vision für Jamaika zu entwickeln. Was dann die Regierung lange stabilisieren würde. Denn ich glaube, sie haben sich jetzt im Moment so in den Details verloren, dass es schwierig ist so einen großen Kitt zu finden. Das müsste vielleicht in den Koalitionsverhandlungen entwickelt werden, aber die dürften sich nicht mehr so stark um Streitthemen drehen wie jetzt diese Sondierungsgespräche.

Das Interview führte Stefan Schlag, NDR Info.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 17. November 2017 um 10:15 Uhr.