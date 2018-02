CDU-Parteitag Der AKK-Effekt

Trotz aller Kritik am Koalitionsvertrag und einem Kursverlust der CDU übte sich der Parteitag in Berlin in Harmonie. Dafür sorgte allerdings nicht Parteichefin Merkel, sondern eine andere.

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Es waren dreieinhalb Minuten. Dreieinhalb Minuten anerkennender Applaus für Angela Merkel und ihre Rede, mit der sie die etwa 1000 angereisten CDU-Delegierten auf dem Sonderparteitag auf den Koalitionsvertrag einschwören wollte. Ob man das nun als viel oder wenig empfindet, hängt vom Standpunkt des Betrachters ab.

Bedenkt man die heftige Kritik am Verhandlungsergebnis des Koalitionsvertrages, mehr noch an der Ressortverteilung und auch an der CDU-Vorsitzenden selbst, die in den vergangenen Wochen immer lauter wurde, wirkten die dreieinhalb Minuten wie eine kleine Versöhnung. Keine Euphorie, keine Standing Ovations, aber pflichtschuldig-freundlicher Applaus. Immerhin.

Ein Hauch von Aufbruch

Merkel hat es geschafft, die allermeisten Kritiker schon im Vorfeld zu besänftigen. Der Name der neuen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer fällt beinahe in jeder Wortmeldung, jedem Gespräch. Die Wirkung, die Merkel mit diesem überraschenden Coup landete, zeigt ihre Durchschlagskraft auf diesem Parteitag in Berlin: Ein Hauch von Aufbruch scheint in dieser Personalie zu liegen. Die Hoffnung, die erfolgreiche und profilierte Ministerpräsidentin aus dem Saarland werde den Markenkern der CDU zu neuem Leben erwecken.

Und nicht zuletzt, indem sie einen ihrer schärfsten Kritiker, Jens Spahn, als neuen Gesundheitsminister ins Kabinett holt, schafft Merkel es, die Reihen hinter sich wieder weitgehend zu schließen. "Unterstützend" sei die Stimmung, sagt Rita van Döllen-Mokros aus dem Landesverband Oldenburg zu tagesschau.de. Nach der Kritik an den schmerzlichen Zugeständnissen an die SPD würden die kritischen Stimmen jetzt erstmal verstummen, glaubt sie.

"Die deutliche Kritik der vergangenen Wochen war nötig", sagt auch Maria Junge aus Nordrhein-Westfalen. Durch die personelle Erneuerung an der Spitze sei aber schon einiges an Aufbruch geschafft. "Jetzt geht es darum, in den Arbeitsmodus umzuschalten."

Jens Spahn erhielt von Merkel den Zuschlag für das Gesundheitsministerium.

Brüchige Zustimmung

Dennoch: Die Zustimmung zu Merkel und ihrem Kurs ist und bleibt brüchig. Auch das lassen die nur dreieinhalb Minuten Applaus erkennen. Immerhin ist die CDU-Vorsitzende von früheren Parteitagen das Doppelte bis Dreifache gewohnt. Sie selbst vermag den Aufbruch, der von diesem Parteitag ausgehen soll, nicht recht zu vermitteln.

Für die emotionalen Momente sorgten hingegen andere. Als Merkel den scheidenden, oder vielmehr den im Zuge der personellen Erneuerung geopferten Ministern Thomas de Maizière und Hermann Gröhe dankte, erhob sich der Saal mit anhaltendem, rhythmischen Applaus.

Attacken gegen AfD und FDP

Und dann kam AKK, wie die neue "Generalin" in der CDU gern genannt wird, und lieferte, was die Partei an Angela Merkel schon so lange vermisst: Pathos, Kampfgeist, Überzeugungskraft. "Ich kann, ich will und ich werde" - auch so kann sich das anhören, wenn eine über die vor ihr liegenden Aufgaben spricht.

Mehrfach rekurriert sie in ihrer Rede auf die Parteibasis, die "stillen Helden", die Flugblätter verteilten, die wichtige Arbeit vor Ort leisteten und die Partei trügen. Aber auch über die Menschen im Land, die verunsichert sind und sich fragen, wo angesichts der rasanten Entwicklungen ihr Platz sei, spricht sie. Auch mit ihnen will sie diskutieren und politische Antworten entwickeln. Ein Wink an das Wähler- und Parteivolk, dass die CDU sich auch für die Nöte der einfachen Menschen interessiere und diese Themen keineswegs der AfD überlassen will. "Was bitteschön ist bürgerlich-konservativ an einer Partei, die Menschen von vornherein in eine Schublade steckt, je nachdem, was sie glauben und woher sie kommen", ruft AKK in den Saal und erntet johlenden Applaus.

Gesteigert nur bei ihrer Attacke gegen die FDP wegen des Abbruchs der Jamaika-Verhandlungen: "Wenn ich in dem Moment, wo ich regieren kann, erkläre: lieber nicht regieren als falsch regieren. Wenn das alle Handwerker in diesem Land machen würden - ganz Deutschland würde in Schutt und Asche liegen." Ein starker Auftritt, bestätigt durch ein überragendes Wahlergebnis von 98,8 Prozent.

Die GroKo - für viele eine Vernunftsentscheidung

Dagegen wirkte die "Chefin" ziemlich blass. Auch die große Zustimmung zum Koalitionsvertrag, für den Merkel eindringlich warb, konnte darüber nicht hinwegtäuschen. Nur 27 Delegierte stimmten gegen eine neue GroKo. Klar ist aber, dass das bei vielen eher eine Vernunfts- als eine Herzensentscheidung gewesen ist. Denn die Kritik am verloren gegangenen Kurs der Union und den schlechten Verhandlungsergebnissen war auf dem Parteitag omnipräsent. Wenn auch weniger laut als noch vor wenigen Tagen.

Die Arbeit für Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Projekt eines neuen CDU-Grundsatzprogramms beginnt also erst. Dass sie das kann und es will, hat sie auf diesem Parteitag eindrücklich demonstriert.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 26. Februar 2018 um 17:00 Uhr.