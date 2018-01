Aufbruchstimmung verbreitet die Aussicht auf eine neue GroKo nicht. Und das liegt nicht nur an den Qualen der SPD. Der CDU fällt wenig ein für die nächste Regierung - und das in einer Zeit, in der Merkels Macht nicht mehr selbstverständlich ist.

Von Wenke Börnsen, tagesschau.de

Es mag an der Müdigkeit der Verhandler gelegen haben, dass das 28-seitige Sondierungspapier keine Überschrift trägt. Man war eh spät dran an diesem Morgen des 12. Januar im Willy-Brandt-Haus, und so schrieb man eben einfach aufs Titelblatt: "Ergebnisse der Sondierungen von CDU, CSU und SPD. Finale Fassung". Vielleicht fiel den Sondierern auch nichts Übergeordnetes ein bei dem vielen Klein-Klein.

CDU auf der Zuschauertribüne

Von der SPD ist bekannt, dass sie gerne mehr erreicht hätte - und da auch noch nicht aufgegeben hat. Von der CDU hingegen - so der Eindruck - kommt relativ wenig. Auch an innerparteilicher Diskussion. Dabei könnte sich Parteichefin Angela Merkel durchaus die Frage gefallen lassen müssen, warum sie jetzt doch mit einer Partei regieren will, die sie Anfang Oktober noch "auf absehbare Zeit auf Bundesebene als nicht regierungsfähig" eingestuft hat. Auch könnte man fragen, was denn die Handschrift der Kanzlerpartei sei für die nächsten vier Regierungsjahre. Was sie erreichen, was gestalten will - wo es doch nicht einfach ein "Weiter so" geben solle. Es gäbe also durchaus Diskussionsstoff in der CDU.

"Die Handschrift der CDU ist in dem sichtbar, was nicht im Sondierungspapier steht", meint der Politikwissenschaftler Everhard Holtmann von der Uni Halle im Gespräch mit tagesschau.de. Also: keine Bürgerversicherung, kaum Familiennachzug, keine Reichensteuer.

Aufbruch in Richtung GroKo: Seehofer, Merkel und Schulz

Jamaika wäre sexy gewesen, die GroKo ist es nicht

Verhindern als Profil? Aufbruch lässt sich so nur schwer erzeugen. Bei Jamaika wäre das womöglich anders gewesen, und vieles deutet daraufhin, dass Merkel dieses Projekt gern gewagt hätte. Es hätte für etwas Neues gestanden, auch für eine Portion Risiko. Jamaika wäre sexy gewesen. Die Perspektive GroKo versprüht hingegen keinen Funken Aufbruch und je länger die Regierungsbildung dauert, desto müder wirken die Akteure.

Auch ist Merkels politischer Handlungsspielraum erheblich kleiner als nach ihrem Wahltriumph 2013, als sie großzügig politische Zugeständnisse Richtung SPD machen konnte (Mindestlohn, Rente mit 63). Vier Jahre später ist Merkels Macht nicht mehr selbstverständlich. Die von ihr betriebene fortschreitende Sozialdemokratisierung der CDU missfällt den Konservativen in der Partei, die zunehmend eine Kurskorrektur einfordern. Mit dem Erstarken der AfD als politische Konkurrenz rechts der Mitte gewann das Ringen um konservatives Profil in der CDU an Fahrt. Zusätzlich kratzen das historisch schlechte Wahlergebnis und das Scheitern von Jamaika an der Autorität der Langzeit-Parteichefin und -kanzlerin.

Chefin im Ring - aber wie lange noch? Angela Merkel (hier mit den Sternsingern)

Merkel müsse jonglieren und höllisch aufpassen, Chefin im Ring zu bleiben, sagt einer, der sich auskennt im Konrad-Adenauer-Haus. In der Tat bewegt sie sich auf einem schmalen Grat. Kommt sie der SPD in den Koalitionsverhandlungen zu weit entgegen, fliegt ihr womöglich der eigene Laden um die Ohren. Oder die Schwesterpartei steigt aus. Bleibt sie der SPD gegenüber unnachgiebig, könnte deren Parteichef Martin Schulz der Laden um die Ohren fliegen - und damit auch Merkels letzte Regierungsoption. Die Wahlkämpfer aus Hessen und Bayern, wo im Oktober gewählt wird, in den Verhandlungsteams sorgen zusätzlich für Spannungen und Fliehkräfte. "Natürlich ist Merkel angeschlagen", sagt Politikwissenschaftler Holtmann. Ihre Möglichkeiten, Aufbruch zu erzeugen, seien entsprechend begrenzt. Dabei ist das Bedürfnis nach Erneuerung überall spürbar.

Neue Köpfe im Kabinett?

Merkel bleibt eigentlich nur die Chance, mit neuen Köpfen Aufbruchstimmung zu erzeugen. Zugleich lassen sich so auch parteiinterne Kritiker einbinden. Immer wieder genannt: Jens Spahn. Der ehrgeizige und aufstrebende Staatssekretär im Finanzministerium mit konservativem Profil könnte mit einem Ministerposten bedacht werden. Auch der Job des Generalsekretärs dürfte ihm liegen. Als potenzielle Neu-Minister werden auch Saarlands Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer und die rheinland-pfälzische Landeschefin Julia Klöckner genannt. Neue Köpfe braucht Merkel auch, um die Diskussion um die eigene Nachfolge zu moderieren und dabei das Heft in der Hand zu behalten.

Jens Spahn will noch was werden in der CDU. Annegret Kramp-Karrenbauer kann Wahlen gewinnen.

Spahn ist kein Kühnert

Politikwissenschaftler Holtmann warnt aber davor, den innerparteilichen Rückhalt der Konservativen und Merkel-Kritiker in der CDU zu überschätzen. "Mit einem Kevin Kühnert bei der SPD ist das nicht vergleichbar." Der Juso-Chef sei derzeit weitaus einflussreicher in der SPD als ein Jens Spahn in der CDU. Oder ein Paul Ziemiak. Auch der Chef des CDU-Nachwuchses pocht auf Erneuerung - inhaltlich und personell. Doch für eine laute und schlagkräftige Debatte wie in der SPD reicht die politische Durchschlagskraft der Jungen Union bei weitem nicht. Dazu ist die CDU auch viel zu stark auf Machterwerb und -erhalt getrimmt, ihr Ruf eines Kanzlerwahlvereins kommt nicht von ungefähr. Konflikte werden im "Inner Circle" ausgetragen statt basis-demokratisch, wie es die SPD gerade vorlebt. Die von Merkel versprochene Aufarbeitung des schlechten Wahlergebnisses fiel aus, weil man sich umgehend wieder für die anstehende Regierungsbildung stärken musste. Ein Scherbengericht inklusive Kritik an der Parteiführung kommt da nicht gut.

Weitere "Weiter-so-Jahre" will eigentlich niemand

"Auf absehbare Zeit gibt es zu Merkel keine Alternative", sagte auch Politikstratege Lutz Meyer jüngst im ARD-Morgenmagazin. Meyer hatte 2013 den CDU-Wahlkampf gemanagt. Um eine erneute Große Koalition unter diesen schwierigen Bedingungen erfolgreich zu schmieden und dann auch zusammenzuhalten, brauche es moderierende Fähigkeiten, die gerade die Jüngeren, die sich oft über Polarisierung profilierten, nicht mitbrächten.

Weitere "Weiter-so-Jahre" will aber auch niemand - zumindest sagen das alle von Schulz bis Seehofer. "Weiter so muss auch nicht zwingend sein", sagt Politologe Holtmann und warnt davor, eine Große Koalition pauschal schlechtzureden. Die Akteure hätten es in der Hand, nicht wie Notare zu verwalten, sondern zu gestalten. Zu tun gebe es genug. Holtmann nennt als mögliche Groß-Projekte die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und die Digitalisierung. So etwas könne einem Koalitionsvertrag ein zukunftsfähiges Profil geben - das sei dann auch von einer ganz anderen Qualität und Schwerkraft als die Aufstockung des Elterngelds oder ein Abschmelzen des Solidaritätszuschlags. Das kleine Format verheißener Wohltaten sei zwar auch wichtig, aber eben kein übergeordnetes Regierungsprojekt für die nächsten vier Jahre.

Nach der Erfahrung der vergangenen zwölf Merkel-Jahre sollte man jedoch nicht auf die Kanzlerin als Projektentwicklerin - und managerin setzen. Als Ideengeberin hat sich Merkel bislang keinen Namen gemacht. Eher als "Ideenstaubsauger". Frag mal einer die SPD.

