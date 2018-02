Die CDU hat bei einem Bundesparteitag in Berlin den mit CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag abgesegnet. Die Delegierten stimmten mit großer Mehrheit für eine Neuauflage der Großen Koalition.

Die CDU hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD gebilligt und damit grünes Licht für eine Neuauflage der Großen Koalition gegeben. Auf einem Parteitag in Berlin stimmten die Delegierten mit großer Mehrheit für die Vereinbarung. Nun hängt die Neuauflage des schwarz-roten Bündnisses noch vom laufenden SPD-Mitgliederentscheid ab.



Zuvor hatte die CDU-Vorsitzende Angela Merkel ihre Partei um Zustimmung zum Koalitionsvertrag gebeten. In einer gut einstündigen Rede ging Merkel auch auf das enttäuschende Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl im vergangenen September ein und richtete die CDU zugleich auf die Arbeit an einem neuen Parteiprogramm aus.

