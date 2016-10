Bayern ist traditionell ein "CSU-Land". Trotzdem wollte ein ehemaliges CSU-Mitglied genau dort einen CDU-Landesverband gründen - soweit der Plan. Allerdings hat die Bundes-CDU dieses Vorhaben per einstweiliger Verfügung gerichtlich gestoppt.

Die Bundes-CDU hat per einstweiliger Verfügung die Gründung eines CDU-Landesverbandes in Bayern gerichtlich untersagen lassen. Das hat das Bonner Landgericht bestätigt. Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" darf der 57-jährige Michael Kosmala aus Bayern nun nicht mehr im Internet zur Gründung eines CDU-Verbandes in Bayern aufrufen. Das ehemalige CSU-Mitglied Kosmala hatte sich dort als "designierter Vorsitzender" einer "CDU in Bayern e.V. in Gründung" präsentiert.

Verärgert über CSU-Politik

Kosmala hatte erstmals Anfang März im Internet zur Gründung einer CDU in Bayern aufgerufen. Seinen Angaben zufolge hat er inzwischen die Adressen von etwa 1000 Interessierten. Er sei vor allem über die Flüchtlingspolitik der CSU verärgert und unterstütze deswegen den Kurs von CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

CDU-Chefin Merkel zu Gast auf einem CSU-Parteitag.

CDU verweist auf Markenrechte

Nach Ansicht der CDU-Anwälte greift Kosmala mit seinem Aufruf "in rechtswidriger Weise in die Namens- und Markenrechte" der CDU sowie "in deren Selbstorganisationsrecht" ein. Zudem erwecke er "den falschen Eindruck als sei er in irgendeiner Weise legitimiert", einen CDU-Verband zu gründen. Sollte sich Kosmala nicht an die Verfügung des Gerichtes halten, drohe ihm ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft. Aufgeben will Kosmala aber wohl nicht. "Notfalls gehe ich bis vor das Bundesverfassungsgerich", sagte er der "SZ".

