Nach den Explosionen nahe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund geht die Polizei von einem gezielten Angriff auf den BVB aus. Sie lobte das besonnene Verhalten der Fans. Am Tatort wird weiter mit Hochdruck ermittelt.

Nach der Sprengstoff-Attacke auf den BVB-Mannschaftsbus ist das Team im Schockzustand. Das ausgefallene Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco soll dennoch heute Abend nachgeholt werden - keine 24 Stunden später. Die Dortmunder Polizei will mit verstärkten Kräften für Sicherheit sorgen. "Wir werden heute natürlich mit starken Kräften hier vor Ort sein im Stadion, werden aber auch versuchen, unser Möglichstes tun, natürlich die Mannschaften zu schützen", sagte Nina Vogt, Sprecherin der Dortmunder Polizei im ZDF. "Wir stehen da mit beiden Vereinen und auch mit allen Sicherheitsbehörden in sehr engen Kontakt", so Vogt.

Bei der Attacke waren BVB-Verteidiger Marc Bartra sowie ein Polizist verletzt worden. In der Nacht sicherten die Ermittler weiter Spuren. Der Polizist fuhr auf einem Motorrad vor dem Bus, um ihn zum Stadion zu begleiten. Er habe ein Knalltrauma und einen Schock erlitten und sei nicht dienstfähig. Barta war schwer an der Hand verletzt worden. Der Spanier wurde noch in der Nacht in einem Dortmunder Krankenhaus notoperiert.

1/8 Explosionen am BVB-Mannschaftsbus Vollbild Als sich das Team von Borussia Dortmund auf den Weg ins Stadion macht, explodieren drei Sprengsätze. Der Bus wird beschädigt... | Bildquelle: dpa

"Können auf die Reaktionen stolz sein"

Vogt lobte das Verhalten der Zehntausenden Fußballfans nach der kurzfristigen Absage des Spiels. "Das ist gestern mit sehr viel Ruhe abgelaufen, und das hat uns natürlich als Polizei und sicherlich auch dem Verein sehr geholfen. Ich glaube, da können wir alle sagen, dass wir auf die Reaktionen gestern nur stolz sein können", betonte sie.

Drei Sprengsätze am Mannschaftsbus des Dortmunder BVB explodiert

"Eine Herkulesaufgabe"

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will gemeinsam mit Sportdirektor Michael Zorc am Morgen bei der Mannschaft sein. "Der Verein ist ohnehin unfassbar geschlossen. Aber wir müssen die Mannschaft in einen spielfähigen Zustand versetzen. Das ist eine Herkulesaufgabe", sagte Watzke im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. "Wir müssen schnell zur Normalität zurückkehren, dazu gibt es keine Alternative."

Dortmunds Verteidiger Bartra wurde an der Hand und dem Arm verletzt.

Polizei geht von gezieltem Angriff aus

Die Polizei geht von einem gezielten Angriff auf den Bus der Dortmunder aus und sprach vom Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Kurz nach 19 Uhr hatte sich die Mannschaft auf den Weg Richtung Stadion gemacht. Plötzlich explodierten drei Sprengsätze neben dem Bus. Der Anschlag auf den Bus ereignete sich etwa zehn Kilometer vom Dortmunder Stadion entfernt. Ein mögliches Bekennerschreiben werde "intensiv" auf seine Echtheit geprüft, sagte Staatsanwältin Sandra Lücke. Es werde in alle Richtungen ermittelt. "Das ist eine sehr gravierende Geschichte", sagte Watzke. "Das ist eine neue Dimension, was da heute passiert ist."

Internationale Solidarität

Der BVB erhielt Solidaritätsbekundungen aus der Sportwelt und der Politik. "Meine Gedanken sind bei der Mannschaft", wurde Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Abend über den Twitter-Account seines Ministeriums zitiert.

Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, wünschte Bartra eine rasche Genesung. "Gute Besserung, @MarcBartra", schrieb Seibert auf Twitter. Und: "Große Reaktion der Monaco-Fans. Heute abend stehen alle zum @BVB."

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz reagierte auf Twitter mit Entsetzen auf die Explosionen.

Die FIFA und die UEFA verurteilten den Angriff scharf. "Unsere Gedanken hier bei der FIFA sind nach den unerklärlichen Vorfällen bei der Dortmunder Bevölkerung, dem BVB-Team sowie bei den Fans von Borussia Dortmund und der AS Monaco", ließ FIFA-Präsident Gianni Infantino mitteilen.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zeigte sich dankbar, dass die Verantwortlichen beider Clubs so vernünftig auf die Lage reagiert hätten. "Die Entscheidung, das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco zu verschieben, war richtig", schrieb er in einer Stellungnahme. Die Sicherheit von Fans, Offiziellen und Spielern habe immer Vorrang.

Über dieses Thema berichtete das nachtmagazin am 11. April 2017 um 00:30 Uhr.