Jahrzehntelang half die Bundeswehr bei Waldbränden mit ihren Hubschraubern und Flugzeugen. Doch die Kapazitäten für Löscheinsätze sind drastisch reduziert worden. Bei den Waldbränden in Südeuropa helfen die deutschen Streitkräfte nicht.

Christian Thiels, tagesschau.de

Es ist ein flammendes Inferno, in das die Soldaten der Heeresfliegerregimentes 25 im August 2007 geschickt werden. In Griechenland wütet das Feuer in den Wäldern, 70 Menschen sterben, riesige Waldgebiete und etliche Dörfer werden verwüstet. Tagelang fliegen die deutschen Piloten Löscheinsätze, gießen Tausende Liter Wasser aus Spezialbehältern, die unter ihren Hubschraubern hängen.

Solche Bilder sieht man bei den verheerenden Waldbränden, die Südeuropa diesen Sommer heimsuchen, nicht mehr. Die deutschen Streitkräfte sind nicht dabei, wenn es darum geht, Wälder und Menschen in Portugal, Griechenland oder Italien vor der Flammenhölle zu retten.

Kaum noch Anfragen

Die Bundeswehr wurde in den vergangenen fünf Jahren laut Verteidigungsministerium nur zwei Mal von anderen Staaten zur Unterstützung beim Löschen angefordert. Das mag auch daran liegen, dass der Truppe schlicht genügend Technik für solche Einsätze fehlt.

Die Kapazitäten für die Waldbrandbekämpfung aus der Luft wurden über die Jahre deutlich reduziert. Bis in die 1990er-Jahre besaß die Bundeswehr noch spezielles Löschgerät für den Transportflieger Transall. Der konnte damit auf einen Schlag 12.000 Liter Wasser auf ein Brandgebiet schütten.

Die Technik hatte man gemeinsam mit dem Land Niedersachsen zur Bekämpfung von Heidebränden beschafft. Doch sie wurde verschrottet und nicht mehr durch neuere Systeme ähnlicher Größe ersetzt. Eigene Löschflugzeuge hat die Bundeswehr also nicht mehr.

Bekämpfte Waldbrände mit Tausenden Liter Wasser: Transall-Löschflieger

Sparkurs und Auslandseinsätze

Das liegt zum einen am drastischen Sparkurs, den die Politik der Bundeswehr in den vergangenen Jahrzehnten verordnet hat. Zum anderen wurde die Truppe konsequent auf Auslandseinsätze ausgerichtet. Die Folge: Alles, was nicht unmittelbar dem militärischen Auftrag dient, rutschte in der Prioritätenliste nach unten.

Vorzuwerfen ist das der Bundeswehr eigentlich nicht, denn für die Brandbekämpfung sind die Bundesländer zuständig. Sie müssten die entsprechende Technik vorhalten. Doch die Länder haben keine Löschflugzeuge.

Beim Katastrophenschutz verlässt sich etwa das Land Niedersachsen explizit auf die Bundeswehr. Der komme eine "zentrale Bedeutung" zu - vor allem bei der Waldbrandbekämpfung. Denn nur die Streitkräfte seien in der Lage, große Wassermenge mit ihren Hubschraubern zu transportieren, schreibt das Hannoveraner Innenministerium auf seiner Webseite und unterstreicht: "Die Bundeswehr ist für den Katastrophenschutz unverzichtbar, auch wenn die Standortschließungen und -reduzierungen in Niedersachsen zu erheblichen Einschnitten geführt haben."

Waldbrände wie in Portugal wären früher ein klassischer Einsatz für Bundeswehr-Flugzeuge gewesen.

Polizei und Privatfirmen löschen aus der Luft

Wenn die Bundeswehr nicht verfügbar ist, verlassen sich die Bundesländer bei der Bekämpfung größerer Brände aus der Luft auf eine Handvoll sehr kleiner Flugzeuge und Hubschrauber von Privatfirmen. Manchmal springt auch die Polizei ein. Ansonsten ist man aber nur für mehr oder weniger normale Brände gerüstet, die auch vom Boden aus in den Griff zu bekommen sind.

Und glücklicherweise gab es so gewaltige Flächenbrände wie in Südeuropa in Deutschland in den vergangenen Jahren ja auch nicht. Bei den eher überschaubaren Waldbränden hierzulande helfen auch die Streitkräfte im Rahmen der Amtshilfe regelmäßig, meist mit Soldaten am Boden. In den vergangenen sechs Jahren laut Verteidigungsministerium immerhin sieben Mal - darunter auch manchmal mit Hubschraubern, wie zuletzt im Mai in Nationalpark Bad Schandau in Sachsen.

Denn noch hat die Truppe Behälter für Löschmittel, die man unter die Helikopter hängen kann. 5000 Liter passen in diese Behälter. Allerdings wurde ihre Anzahl "reduziert, da die Behälter technisch nicht mehr nutzbar waren", schreibt das Wehrressort auf Anfrage von tagesschau.de.

Nicht für Löscheinsätze zugelassen: Bundeswehr-Hubschrauber NH90

Nur wenige Maschinen verfügbar

Doch womöglich liegt das Problem gar nicht so sehr in der Anzahl der Behälter, sondern in der Verfügbarkeit einsatzfähiger Hubschrauber. Da wären einmal die großen CH-53-Maschinen, das Arbeitspferd der Streitkräfte sozusagen - ständig im Auslandseinsatz und deswegen besonders belastet. Von 72 Stück waren 2016 nur 18 einsatzbereit.

Kleinere Hubschrauber der Bundeswehr können nicht für Entlastung sorgen. Denn, so muss das Ministerium einräumen, die bisher für überschaubarere Löscheinsätze vorgesehenen Maschinen des Typs UH-1D werden nicht mehr in dieser Rolle verwendet. Sie werden ausgemustert und durch den Nachfolger NH90 ersetzt.

Der allerdings ist für Löscheinsätze noch nicht zugelassen, und passenden Behälter gibt es zu allem Überfluss auch nicht. Allerdings sei geplant, solche zu beschaffen, sagt das Ministerium. Doch wann die Bundeswehr wieder in der Lage ist, in größerem Stil auch bei Waldbrandkatastrophen im Ausland zu helfen, kann derzeit niemand beantworten.

