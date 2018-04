Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts müssen Finanzämter und Gemeinden sich darauf einstellen, alle Grundstücke neu zu bewerten. Das beansprucht viel Zeit.

Von Gigi Deppe, ARD-Rechtsredaktion

Die Entscheidung des Gerichts klingt zunächst streng: Bis zum 31. Dezember 2019 hat der Gesetzgeber eine Neuregelung zu treffen. Das heißt: Bis Ende nächsten Jahres müssen sich Bundestag und Bundesrat einigen, wie das System der Grundsteuer in Zukunft auszusehen hat.

Aber die Verfassungsrichter sehen auch, dass solch ein neues System für die Verwaltung viel Arbeit bedeutet, so Ferdinand Kirchhof, Vizepräsident des Gerichts: "Sobald der Gesetzgeber eine Neuregelung getroffen hat, kommt auf Finanzämter und Gemeinden die Aufgabe zu, alle Grundstücke in den alten Ländern neu zu bewerten. Das verursacht hohen Verwaltungsaufwand und beansprucht erhebliche Zeit."

Deswegen lassen die Richter eine Hintertür offen: Bis Ende 2024 darf mit den alten Zahlen noch gearbeitet werden. Erst danach muss die Grundsteuer für alle auf einer gerechteren Basis berechnet werden.

Klar ist damit: Bei der Grundsteuer, die fast jeden trifft, wird sich etwas ändern müssen. Der Einheitswert, der im Westen auf der Basis von 1964 und im Osten nach Zahlen von 1935 berechnet wird, der kann nicht mehr der Maßstab sein, so Kirchhoff:

"Grundstücke in Citylagen oder in bevorzugten Wohnlagen besitzen heute angesichts rasant steigender Immobilienpreise viel höhere Verkehrswerte als Grundstücke in Randlagen. Der Mietspiegel von 1964 gibt nicht mehr den realen Mietzins von heute wieder. Die Schere zwischen den Bewertungen der einzelnen Grundstücke geht wegen solcher Verzerrungen immer weiter auf. Die Besteuerung entfernt sich immer weiter von den aktuellen, realen Verhältnissen."