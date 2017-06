In der längsten Sitzung der Legislaturperiode hat der Bundestag eine Reihe von Entscheidungen getroffen. Eine Mehrheit stimmte für den Bau des Einheitsdenkmals. Zudem wird der umstrittene Paragraf 103 gegen Beleidigung von Staatsoberhäuptern abgeschafft.

Nach langem Hin und Her soll das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin nun doch gebaut werden. Der Bundestag stimmte in der Nacht zum Freitag mit großer Mehrheit dafür, das seit Jahren geplante Projekt noch vor der Bundestagswahl im Herbst auf den Weg zu bringen. Einweihung soll im Herbst 2019 sein - am 30. Jahrestag des Mauerfalls.

Die Grünen unterstützten einen entsprechenden Antrag von Union und SPD. Nur die Linken stimmten dagegen. Das Plenum hob damit einen Beschluss des Haushaltsausschusses vom vergangenen April auf, der das Projekt wegen einer Kostensteigerung von 10 auf 15 Millionen Euro gestoppt hatte.

"Majestätsbeleidigung" wird abgeschafft

Zudem soll das umstrittene Gesetz zur Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter abgeschafft werden. Der Strafrechtsparagrafen 103 war im Streit zwischen dem TV-Moderator Jan Böhmermann und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Schlagzeilen geraten.

Weitere Entscheidung: Der Alterspräsident des Bundestags wird statt nach Lebensjahren künftig nach den parlamentarischen Dienstjahren bestimmt. Die Geschäftsordnung soll entsprechend geändert werden. Damit wollten die Abgeordneten wohl auch einen AfD-Abgeordneten in dieser Rolle verhindern. Der Bundestag schob zudem Kinderehen einen Riegel vor: Das Parlament verabschiedete ein Gesetz, wonach Ehen von Personen unter 16 Jahren grundsätzlich nichtig sind.

Auch die oft schlechten Arbeitsbedingungen in deutschen Schlachthöfen sollen künftig eingedämmt werden. Laut Gesetzestext müssen große Konzerne künftig für die Machenschaften ihrer Subunternehmer haften. Die Arbeitszeiten sollen Tag für Tag genau aufgeschrieben werden und vom Lohn darf nichts mehr unerlaubterweise abgezogen werden. Das Gesetz muss allerdings noch vom Bundesrat bestätigt werden. Zahlreiche osteuropäische Arbeitnehmer werden in deutschen Schlachthöfen zu mitunter miserablen Bedingungen beschäftigt.

Längste Sitzung

Die Sitzung im Berliner Reichstag war die längste der Legislaturperiode. Bundestagspräsident Norbert Lammert beendete die Debatte erst am frühen Morgen um 2.01 Uhr.