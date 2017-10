Agenda des Parlaments Nur das Nötigste

Während Union, FDP und Grüne Gespräche über eine neue Regierungskoalition führen, liegt der Parlamentsbetrieb in Berlin so gut wie brach. Lediglich die Verlängerung einiger Bundeswehrmandate stehen auf der Tagesordnung.

Von Julian Heißler, tagesschau.de

Für die neuen Bundestagsabgeordneten könnte die Eingewöhnung in den regulären Parlamentsbetrieb noch einige Monate in Anspruch nehmen. Denn auch mehr als einen Monat nach der Wahl ist längst noch nicht abzusehen, wann der Bundestag seine Arbeit vollständig aufnehmen wird. Die Ausschüsse, so hat es Tradition, werden erst gebildet, wenn eine neue Bundesregierung im Amt und der Zuschnitt der Ministerien geklärt ist.

Angesichts der schwierigen Gespräche zwischen CDU, CSU, Liberalen und Grünen kann das noch dauern. Die Regierungsbildung könnte sich bis ins kommende Jahr ziehen. Für die Abgeordneten des Bundestags heißt das: abwarten. Zwar sieht der Parlamentskalender für die letzten Monate in diesem Jahr noch zwei Sitzungswochen vor, in den Fraktionen geht man jedoch davon aus, dass diese jeweils für eine, maximal zwei Sitzungen des Plenums genutzt werden. Bis Weihnachten stehen damit maximal vier Sitzungen des Deutschen Bundestags an.

Blick durch die Fenster der Parlamentarischen Gesellschaft auf Kanzlerin Merkel und CSU-Chef Seehofer. Die Regierungsbildung kann sich noch einige Zeit hinziehen.

Insgesamt sieben Auslandseinsätze laufen aus

Allerdings werden die Abgeordneten an diesen Tagen über durchaus bedeutende Dinge abstimmen. Zwar kann der Großteil des politischen Tagesgeschäfts bis ins kommende Frühjahr verschoben werden, ein Thema gestattet hingegen keinen Aufschub: die Verlängerung zahlreicher Bundeswehrmandate.

Unter anderem über den Bundeswehreinsatz in Mali muss noch in diesem Jahr abgestimmt werden.

Über insgesamt fünf Auslandseinsätze der Bundeswehr muss rein formal noch in diesem Kalenderjahr abgestimmt werden. Hinzu kommen zwei Einsätze, über deren Verlängerung das Parlament spätestens bis zum 31. Januar befinden muss. Es handelt sich um den Sea Guardian-Einsatz der deutschen Marine im Mittelmeer, zwei Missionen im Sudan, die Unterstützung der Anti-IS-Koalition, die Ausbildung der kurdischen Peschmerga im Irak, den Bundeswehreinsatz in Mali, sowie die Unterstützungsmission in Afghanistan.

Verlängerung nur für drei Monate

Eine Verlängerung aller sieben Mandate gilt als sicher, auch wenn es noch keine Regierungskoalition im Bundestag gibt. Union und SPD werden - wie in der vergangenen Legislaturperiode - zustimmen, die Linksfraktion hingegen ablehnen. Fraglich ist hingegen, wie sich etwa die Grünen verhalten werden. In der Vergangenheit hatte die Partei einigen der nun anstehenden Mandate die Zustimmung verweigert.

Sollte die Partei im kommenden Jahr jedoch Teil einer Regierungskoalition werden, könnte sie spätestens dann gezwungen sein, die Mandate vollständig mitzutragen. Lange dürfte das nicht auf sich warten lassen. Um den Handlungsspielraum der künftigen Bundesregierung nicht einzuschränken, sollen die sieben Missionen nur um jeweils drei Monate verlängert werden. Danach kommen sie erneut auf die Tagesordnung. Bis dahin dürfte dann auch der Bundestag seine Arbeit voll aufgenommen haben.

Der Linkspartei geht das nicht schnell genug. "Auslandseinsätze der Bundeswehr sind keine Petitesse, die man mal eben so nebenbei verlänger oder beendet, gerade in Zeiten wie diesen", so Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion, zu tagesschau.de. Deshalb habe seine Partei gefordert, unter anderem den Verteidigungsausschuss sofort einzusetzen. "Leider hielten dies die Jamaika-Parteien nicht für nötig."