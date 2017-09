Der Bundestag wird so groß wie noch nie. In der kommenden Legislaturperiode werden 709 Abgeordnete im Parlament sitzen, Schätzungen zufolge kostet das 300 Millionen Euro mehr. Das liegt am deutschen Wahlsystem und am mangelnden Reformwillen der Politiker.

Von Jens Eberl, WDR

"Diese Größe ist nicht mehr akzeptabel", sagt Joachim Behnke, Professor für Politikwissenschaften an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen. Seit langem befasst sich der Wissenschaftler mit der Größe des Parlaments und mahnt zu Reformen: "Wir haben nach China nun das größte Parlament der Welt. Es ist sogar noch größer als das in Nordkorea." Andere demokratische Staaten hätten deutlich kleinere Parlamente, so der Wissenschaftler, der aber auch nach Brüssel schaut: "Das EU-Parlament hat mit 750 Sitzen nur geringfügig mehr, aber es vertritt Europa und nicht nur ein Land."

Personen- und Verhältniswahl

Eigentlich hat der Bundestag 598 Sitze. Die Hälfte davon besteht aus Direktmandaten aus den 299 Wahlkreisen. Wer in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhält, hat bereits das Ticket nach Berlin gelöst. Die anderen 299 Abgeordneten bestimmen die Wähler durch ihre Zweitstimme. Die Parlamentarier ziehen dann über die Landeslisten in den Bundestag ein. Jede Partei bekommt so viele Sitze, wie es ihrem Zweitstimmenanteil entspricht.

Es ist ein kompliziertes Wahlsystem - eine Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahl, das dann ungerecht wird, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate erzielt, als ihr nach Zweitstimmen zustehen. Denn dann gibt es die so genannten Überhangmandate, die Partei bekommt also trotzdem die Sitze im Parlament. Schließlich hat der Abgeordnete sich ja die meisten Wählerstimmen in seinem Wahlkreis geholt. Das aber wiederum sorgt für eine Verzerrung der Mehrheitsverhältnisse im Parlament und bevorzugt vor allem die größeren Parteien. Diese holen in der Regel die meisten Direktmandate.

Wählerverhalten sorgt für aufgeblähtes Parlament

Das ist ungerecht, sagte 2012 hierzu das Bundesverfassungsgericht. Es entschied, dass Überhangmandate zwar rechtmäßig seien, der Proporz aber müsse wiederhergestellt werden. Deshalb gibt es seit dem neuen Wahlgesetz von 2013 auch noch Ausgleichsmandate. Das bedeutet, dass benachteiligte Parteien zusätzliche Sitze bekommen, bis die Machtverhältnisse, die sich aus den Zweitstimmen ergeben, wieder hergestellt sind. Genau das droht nun den Bundestag besonders aufzublähen.

Denn die Besonderheit bei dieser Wahl sei, dass die CDU bei den Zweitstimmen so schlecht wie seit langem nicht abgeschnitten habe, erklärt Behnke. "Gleichzeitig hat sie aber fast alle Direktmandate erzielt. Somit errechnen sich für den Bundestag 36 Überhangmandate für die CDU, die dann wieder ausgeglichen werden müssen." Für diesen Ausgleich seien doppelt so viele Ausgleichsmandate für andere Parteien notwendig.

Großer Bundestag kostet Millionen

Das "XXL-Parlament" kostet den Steuerzahler viel Geld. Mehr Abgeordnetengehälter, Bürokosten, Reisekosten - insgesamt sind das 300 Millionen Euro Zusatzkosten in der kommenden Legislaturperiode, wie der Bund der Steuerzahler ausgerechnet hat. Er fordert jetzt schnell Reformen, um den Bundestag wieder zu verschlanken.

Doch an diesen Reformen hatten die Parteien bislang wenig Interesse. Bundestagspräsident Norbert Lammert hatte in der vergangenen Legislaturperiode noch vorgeschlagen, die Sitze im Bundestag auf maximal 630 zu begrenzen. Das System ist aber verfassungsrechtlich bedenklich, da es schnell wieder ungerecht werden kann.

Die Begeisterung bei den Parteien war verhalten. Vor allem die SPD fühlte sich dadurch benachteiligt und winkte ab. Seitdem gab es kaum Initiativen zur Reform des Wahlsystems. Die Grünen schlugen vor, überzählige Direktmandate mit Listenplätzen zu verrechnen, sprich: Wer unten auf der Liste steht, muss einem direkt gewählten Kandidaten weichen. Eine Idee, die natürlich bei der CDU gar nicht gut ankam.

Experte: Wahlkreise reduzieren

Klar sei, es müsse etwas passieren, sagt Politikwissenschaftler Behnke. Er schlägt vor, dass die Anzahl der Wahlkreise in Deutschland reduziert wird. Dann gäbe es weniger Erststimmengewinner. "Denkbar ist auch, dass pro Wahlkreis nicht eine Person gewinnt, sondern zwei mit dem ersten und dem zweitbesten Ergebnis". Dann hätten auch kleinere Parteien Chancen auf ein Direktmandat.

Eine Reduzierung der Wahlkreise würde allerdings bedeuten, dass die jeweiligen Bezirke deutlich größer würden. Die Regionalpolitiker müssten sich also um deutlich mehr Menschen kümmern als bisher. Bürgernähe würde dadurch nicht gefördert.