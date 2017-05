Die Große Koalition hat den Weg für die Verabschiedung der milliardenschweren Bund-Länder-Finanzreform freigemacht. Das teilten Koalitionsvertreter mit. Beim letzten Streitthema Autobahnprivatisierung setzte sich offenbar die SPD durch.

Einigung statt Wahlkampf: Union und SPD haben ihren Streit um die geplante Autobahngesellschaft beigelegt und damit das letzte große Projekt der Legislaturperiode auf den Weg gebracht. "Die Koalitionsfraktionen haben sich auf das größte Reformprojekt in dieser Koalition geeinigt", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder. Zusammen mit SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann und CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt präsentierte er die Einigung in Berlin. Verabschiedet werden soll das Vorhaben in der nächsten Sitzungswoche Ende Mai/Anfang Juni.

Oppermann erklärte, dass der Bund durch die Neuordnung der Finanzbeziehungen mit den Ländern "zum Garant für gleichwertige Lebensverhältnisse" in Deutschland werde. Hasselfeldt begrüßte, dass "eines der wichtigsten Gesetze der Legislaturperiode" zum Abschluss gebracht werde.

SPD setzt sich durch

Zuletzt hatte die Koalition über das Thema Autobahnprivatisierung gestritten. Die SPD setzte nun durch, dass auch eine indirekte Privatisierung der Autobahnen durch Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP)-Projekte mit Privatinvestoren verfassungsrechtlich ausgeschlossen wird. Dafür soll das Grundgesetz geändert werden. Für eine solche Änderung ist in Bundestag und Bundesrat jeweils eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig.

Die SPD wollte nicht nur ein Privatisierungsverbot für die Gesellschaft und ihre Tochterfirmen in der Verfassung verankern, sondern auch ÖPP per Grundgesetz begrenzen. Die Union hielt Beschränkungen der ÖPP bis 100 Kilometer Strecke per einfachem Gesetz für ausreichend. Kauder betonte, dass auch die Union gegen Privatisierungen von Autobahnen sei. Die SPD habe sich "mehr Sorgen gemacht als notwendig gewesen wäre".

Künftig soll eine Infrastrukturgesellschaft des Bundes Planung, Bau und Erhalt der Autobahnen verantworten. Bisher erledigen dies die Länder im Auftrag und auf Kosten des Bundes.

Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen

13 Grundgesetzänderungen

Insgesamt sind 13 Grundgesetzänderungen vorgesehen, um die innerstaatlichen Finanzströme nach dem Auslaufen des Solidarpakts II zum Jahresende 2019 neu zu ordnen. Hinzu kommen einfache Gesetze, mit denen das Verhältnis zwischen Bund und Ländern bei wichtigen Aufgaben neu geregelt wird. Der Bundestag wird der Reform voraussichtlich Anfang Juni zustimmen. Danach muss der Bundesrat noch grünes Licht geben.

Von 2020 an sollen die Länder jährlich 9,75 Milliarden Euro vom Bund erhalten - Tendenz steigend. Das ist deutlich mehr Geld als bisher. Der Bund bekommt dafür mehr Eingriffsrechte: So kann der Bundesrechnungshof bei gemeinsamen Projekten nachprüfen, ob das Geld auch richtig eingesetzt wird. Aufgebrochen wird das Verbot, dass Bund und Ländern in der Bildungspolitik zusammenarbeiten. Oppermann verwies auf ein Schulsanierungsprogramm über 3,5 Milliarden Euro, das finanzschwachen Kommunen zugute kommen soll. Zum Paket gehört auch, dass der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende ausgeweitet wird. Wenn der andere Elternteil sich weigert zu zahlen, springt der Staat künftig für Kinder bis 18 Jahre und ohne zeitliche Begrenzung ein.

Mit Informationen von Katrin Brand, ARD-Hauptstadtstudio

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 17. Mai 2017 um 20:00 Uhr.