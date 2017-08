Im ARD-Sommerinterview hat sich SPD-Kanzlerkandidat Schulz im Angriffsmodus gezeigt. Ob Diesel-Streit oder Türkei-Politik: Vier Wochen vor der Bundestagswahl sucht Schulz die Konfrontation mit Merkel und der Union. Die Wahl gibt er noch lange nicht verloren.

Diesel-Streit, Umgang mit der Türkei, Bildung: Im ARD-Sommerinterview hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Politik von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel scharf angegriffen.

"Merkel hat keinen Plan", sagte Schulz etwa mit Blick auf den aktuellen Streit um den Diesel und die Zukunft von Verbrennungsmotoren insgesamt. "Wir müssen Fahrverbote vermeiden", so Schulz und verwies auf den Fünf-Punkte-Plan der SPD. Die Diesel-Technik müsse optimiert werden, denn: "Natürlich brauchen wir Benziner und Diesel noch sehr lange." Umrüstungen müssten die Hersteller bezahlen. Angesprochen auf die Möglichkeit für Sammelklagen auch in Deutschland, verwies Schulz auf das Kanzleramt. Alles werde dort blockiert. Musterfeststellungsklagen könnten deutschen Autokäufern längst offenstehen, wenn CDU/CSU sie nicht blockiert hätten.

Martin Schulz im Gespräch mit Tina Hassel und Thomas Baumann.

"Harte Kante gegen die Türkei"

Scharfe Kritik auch an der Türkei-Politik Merkels. Er sei für "harte Kante" gegen die Türkei und Staatspräsident Erdogan. "Wir erleben einen türkischen Präsidenten, der internationale Regeln bricht und sich in den Wahlkampf hierzulande einmischt." Das sei einmalig. "Deutsche Politik muss auf diese inakzeptable Vorgehensweise reagieren."

Der SPD-Kandidat warf der Kanzlerin vor, sie reagiere auf Provokationen Erdogans zu zögerlich. "Wie lange wollen wir tatenlos zusehen, dass Herr Erdogan uns an der Nase herumführt?", fragte Schulz mit Blick auf den Journalisten Deniz Yücel und andere in der Türkei inhaftierte Deutsche.

Ausdrücklich stützte Schulz Außenminister Sigmar Gabriel, der zuletzt vor Reisen in die Türkei abgeraten hatte. "Gabriel macht kluge deutsche Außenpolitik."

Gabriel - der Wahlkämpfer

Überhaupt: Sigmar Gabriel. Der Ex-SPD-Chef und jetzige Außenminister äußert sich immer wieder auch zu innenpolitischen Themen, böse Zungen sprechen gar von einem "Parallelwahlkampf". Ob das immer mit Schulz abgesprochen sei? "Sigmar Gabriel und ich sprechen uns täglich ab", unterstreicht Schulz. Und fügt hinzu: "Gabriel ist einer unserer besten Wahlkämpfer."

Schulz hat Anfang des Jahres das Amt des Parteichefs von Gabriel übernommen. Gabriel hatte auch die Kanzlerkandidatur Schulz überlassen und war dann Außenminister geworden.

Seit Gabriel nicht mehr SPD-Chef ist, wirkt er wie befreit. Der Job als Außenminister macht ihm sichtlich Spaß. Und ein bisschen Wahlkampf macht Gabriel nebenbei auch.

Merkel sei "entrückt und abgehoben"

Die Wahl gibt Schulz trotz schlechter Umfragewerte noch lange nicht verloren. "Jeder zweite Wähler ist noch unentschlossen. An die Unentschiedenen will ich ran". Der Wahlkampf werde jetzt erst richtig spannend. Und viele Leute hätten das Gefühl, Merkel sei entrückt und abgehoben. Der SPD-Chef zog einen Vergleich zum von "Agonie" geprägten Ende der Amtszeit des früheren Kanzlers Helmut Kohl in den 1990er-Jahren. "Das möchte ich Deutschland ersparen", sagte er.

Für morgen kündigte Schulz einen Plan für einen nationalen Bildungspakt an. Zwölf Milliarden Euro wolle er als Kanzler dafür bereitstellen.

Das Sommerinterview mit Martin Schulz wird ab 18.30 Uhr im "Bericht aus Berlin" im Ersten ausgestrahlt. Ab 19.00 Uhr stellt er sich live Ihren Fragen bei "Frag selbst".