Mehr Polizei lautet fast durchweg die Antwort der Parteien auf die Frage nach der Inneren Sicherheit. Weit auseinander gehen aber die Meinungen zum Einsatz der Bundeswehr im Innern und zu den Geheimdiensten. Die Positionen im Vergleich.

Union und SPD versprechen den Bürgern 15.000 zusätzliche Polizisten. Die anderen Parteien sagen nicht genau, wie stark sie das Personal der Polizei aufstocken wollen. Einen Einsatz der Bundeswehr im Innern lehnen Die Linke und die Grünen ab. Die Union will dagegen solche Einsätze zur Unterstützung der Polizei üben lassen und den vorhandenen Rechtsrahmen dafür ausschöpfen. Im Kampf gegen den Terror wollen vor allem Union, AfD, FDP und SPD auch gegen Islamisten in Deutschland und Moscheen vorgehen, in denen Menschen radikalisiert werden. Sehr weit liegen die Positionen zu den Geheimdiensten auseinander: Die Union bekennt sich zum BND, die SPD will eingeschlagene Reformen fortsetzen. Dagegen fordert Die Linke das Ende des Verfassungsschutzes und der anderen Geheimdienste. Die Grünen wollen zumindest den Verfassungsschutz durch ein neues Bundesamt ersetzen.

CDU/CSU

Die Union präsentiert sich in ihrem Wahlprogramm als "Partei der Inneren Sicherheit". Sie verspricht die Einstellung von 15.000 zusätzlichen Polizisten. Die Sicherheitsbehörden der Bundesländer sollen besser vernetzt und mit moderner Technik ausgestattet werden. CDU und CSU wollen den Ermittlern einen einfachere Zugang zu bestehenden Datenbanken verschaffen. Das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum soll so weiterentwickelt werden, dass dort auch über verbindliche Schritte entschieden werden kann. Zudem setzt die Union auf den Einsatz der Bundeswehr in besonderen Gefährdungslagen. CDU und CSU machen sich für den verstärkten Einsatz der Videoüberwachung mit Gesichtserkennung stark. Die Schleierfahndung, also Personenkontrollen ohne Verdacht, soll bundesweit möglich werden. Zudem bekennt sich die Union klar zum Bundesnachrichtendienst und setzt im Kampf gegen Islamismus auf die Schließung von Moscheen, in denen Hass und Gewalt gepredigt werden und in denen sich Salafisten oder Gefährder treffen. Die CSU tritt in ihrem Bayernplan zudem dafür ein, extremistische Gefährder durch Festsetzen oder durch den Einsatz elektronischer Fußfesseln frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Gewaltbereiten Islamisten mit doppelter Staatsbürgerschaft soll der deutsche Pass entzogen werden. Ausländische Gefährder und Straftäter will die CSU abschieben.

SPD

Die SPD verspricht 15.000 zusätzliche Polizisten in Bund und Ländern sowie eine moderne technische Ausstattung der Beamten. Das Bundeskriminalamt wollen die Sozialdemokraten stärken. Der Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden soll durch einheitliche Datensysteme erleichtert werden. Auf europäische Ebene wünscht sich die SPD ein Anti-Terror-Zentrum nach deutschem Vorbild. Eine Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr im Innern lehnt die SPD ab. Videoüberwachung soll nicht nur an Bahnhöfen für mehr Sicherheit sorgen, sondern überall dort eingesetzt werden, wo sie dabei hilft, Gefahren vorzubeugen und Beweise zu sichern. Gegen Islamismus und Rechtsextremismus wollen die Sozialdemokraten mit mehr Prävention vorgehen. Im Zuge einer "Null-Toleranz-Politik" gegenüber Hasspredigern und Islamisten will die SPD extremistische Moscheen schließen und ihre Finanzierung verhindern. Bei der Bekämpfung des Terrorismus kündigen die Sozialdemokraten eine weitere Verschärfung der Gesetze an.

Die Linke

Der Personalmangel bei der Polizei will Die Linke beseitigen - die Beamten sollen im Stadtbild und in sozialen Netzwerken präsent und ansprechbar sein. Die Polizei soll von sinnlosen Aufgaben befreit werden und sich ganz auf die Gefahrenabwehr konzentrieren - einschließlich der Terrorabwehr. Den Einsatz der Bundeswehr im Innern lehnt die Partei strikt ab. Die Linke will Bürgerrechte sichern und wendet sich daher gegen die Vorratsdatenspeicherung, gegen Rasterfahndung, Späh- und Lauschangriffe und gegen eine allgegenwärtige Videoüberwachung. Den Verfassungsschutz und später alle deutschen Geheimdienste möchte die Partei abschaffen. Als erster Schritt soll der Einsatz von V-Leuten beendet werden. Der Waffenbesitz soll strenger gehandhabt werden und in Privathaushalten weitgehend verboten werden.

Grüne

Die Grünen lehnen es ab, mehr Innere Sicherheit durch immer weitere Gesetzesverschärfungen erreichen zu wollen. Ihr Mittel gegen Kriminalität und Terror: Prävention und die konsequente Anwendung bestehender Gesetze. Dazu gehört nach ihrer Ansicht eine gut ausgestattete und bürgernahe Polizei mit mehr Beamten, eine bessere internationale Zusammenarbeit und gezielte Überwachung statt "massenhaftes Ausspähen". Videoüberwachung an ausgewählten Gefahrenschwerpunkten halten die Grünen unter bestimmten Voraussetzungen für sinnvoll. Die gezielte Überwachung von Terrorverdächtigen - wenn nötig auch rund um die Uhr - sieht die Partei als eine zentrale Aufgabe der Polizei. Alle Rufe nach einem Einsatz der Bundeswehr im Innern weisen die Grünen dagegen zurück. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll durch ein neues "Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr" ersetzt werden. Die Beobachtung demokratiefeindlicher Bestrebungen soll ein unabhängiges Institut übernehmen, das ausschließlich öffentliche Quellen und keine V-Leute nutzt. Im Kampf gegen Rechtsextremismus, gewaltbereiten Islamismus und Salafismus setzen die Grünen auf den massiven Ausbau der Präventionsarbeit. Den Zugang zu Waffen will die Partei erschweren.

FDP

Die FDP will mehr Geld für Polizei und Justiz. Sicherheit sei neben Bildung und Infrastruktur die Kernaufgabe des Staates. Polizei und Justiz sollen mehr Personal erhalten und technisch besser ausgestattet werden: elektronische Akten bei der Justiz, Tablets und Smartphones für die Polizei. Die deutschen Sicherheitsbehörden sollen so reformiert werden, dass es durch klare Abgrenzung der Kompetenzen keine Doppelzuständigkeiten mehr gibt. Zugleich fordern die Liberalen einen besseren Informationsaustausch der Behörden. Das Speichern von personenbezogenen Daten und eine lückenlose Überwachung lehnt die FDP ab - Privates muss privat bleiben, lautet der Grundsatz. Einen begrenzten Einsatz von Videoüberwachung befürworten die Liberalen. Eine Verschärfung des Waffenrechts lehnt die Partei dagegen ab. Die FDP lehnt religiösen und ideologischen Fundamentalismus ab und wendet sich dabei auch gegen die Finanzierung religiöser Vereine und Einrichtungen aus dem Ausland - wie etwa im Fall bestimmter Moscheegemeinden durch Geld aus der Türkei und Saudi-Arabien.

AfD

Für die AfD ist die Bekämpfung von Ausländerkriminalität der wichtigste Bestandteil des Einsatzes für die Innere Sicherheit. Schon bei geringfügiger Kriminalität sollen die Betroffenen ausgewiesen werden. Die Einbürgerung von Kriminellen will die AfD verhindern. Auch wer schon eingebürgert wurde, soll die deutsche Staatsangehörigkeit wieder verlieren, wenn er zum Beispiel einem kriminellen Clan angehört. Die AfD will die Radikalisierung von Muslimen in Deutschland verhindern und will deswegen unter anderem den Bau und Betrieb von Moscheen durch ausländische Geldgeber verhindern und wendet sich gegen islamische Parallelgesellschaften in Deutschland. Die AfD will die Bundespolizei stärken und die Rahmenbedingungen der Polizei bundesweit vereinheitlichen - etwa durch gleiche Besoldung, gleiche Uniformen und gleiche Bewaffnung. Ziel sind auch bessere Fahndungsmöglichkeiten: Dazu gehört der Einsatz von Videoüberwachung mit Gesichtserkennung an ausgewählten Plätzen und die Auswertung von DNA-Spuren nach körperlichen und geographischen Merkmalen. Die Strafmündigkeit will die AfD auf zwölf Jahre herabsetzen und den Erwerb des Waffenscheins erleichtern.