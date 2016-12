Die Fakten - die Fragen

Die Fakten

* Am Montagabend gegen 20 Uhr rast ein Sattelschlepper auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin.

* Dabei sterben mindestens zwölf Menschen, 49 werden verletzt. Am Dienstagabend befinden sich 14 Schwerverletzte noch in Lebensgefahr.

* Der Lkw gehört einer polnischen Spedition mit Sitz in Gryfino bei Stettin.

* Nach der Tat wird in der Nähe der Berliner Siegessäule ein Mann festgenommen.

* Der Festgenommene stammt aus Pakistan, reiste am 31.12.2015 über Passau nach Deutschland ein und tauchte im Februar in Berlin auf. Mittlerweile ist er wieder frei, weil sich gegen den Mann kein dringender Tatbestand ergab.

* Von den elf toten Weihnachtsmarktbesuchern wurden sechs identifiziert, sie sind deutsche Staatsbürger.

* Auf dem Beifahrersitz des Lkw wird ein Toter entdeckt. Es ist der ursprüngliche Fahrer aus Polen. der Speditionsbesitzer identifizierte ihn auf einem Foto als seinen Cousin. Er wurde erschossen.

* Die Polizei spricht von einem Terroranschlag.

* Die Terromiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Tat für sich.

* Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen.

Die Fragen

* Die Identität des Fahrers: Wer fuhr den Lkw und flüchtete dann vom Tatort?

* Die Anzahl der Täter: Waren mehrere Menschen an dem Attentat beteiligt?

* Der mutmaßliche Lkw-Diebstahl: Wurde der Lkw bereits in Polen gestohlen oder in Berlin, wo er laut Spedition auf dem Weg nach Italien Halt gemacht hatte?

* Die Stunden vor der Tat: Wurde der Lkw, wie der Spediteur unter Verweis auf GPS-Daten sagt, am Nachmittag mehrmals gestartet?