Gegen 15.30 Uhr war der Brand in einer der ehemaligen Militärbaracken in Hövelhof-Staumühle ausgebrochen. Das Gebäude ist nahezu komplett abgebrannt. Das Feuer griff anschließend noch auf eine weitere Unterkunft über. Die Rettungskräfte brachten 30 Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser, wie eine Kreissprecherin sagte. Rund 25 von ihnen konnten die Klinik kurz darauf wieder verlassen.

Weitere 24 Menschen wurden demnach vor Ort behandelt, darunter auch zwei Feuerwehrleute. Sie erlitten leichte Schnitt- und Rückenverletzungen. Die Polizei sprach von 27 Menschen, die vor Ort betreut werden mussten.

Fünf Festnahmen

Die Polizei nahm noch am Abend fünf Bewohner fest. Sie stünden im Verdacht, "an Matratzen gezündelt zu haben", sagte ein Sprecher der Bielefelder Polizei am Freitagmorgen.

Kein fremdenfeindlicher Hintergrund

Die Feuerwehr konnte die Flammen am Abend löschen. "Das Gebäude ist nahezu komplett abgebrannt", sagte ein Sprecher der Polizei Paderborn. Demnach gibt es keine Anhaltspunkte für einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Am Freitag soll ein Sachverständiger die Brandruine begutachten.

Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Insgesamt sind in Staumühle am Rande der Senne nach wie vor etwa 500 Flüchtlinge untergebracht - die meisten kommen vom Balkan.