Mehrere bayerische Schlachthöfe haben erneut gegen rechtliche Vorgaben zum Tierschutz verstoßen. Darunter Betriebe, die schon 2014 bei Kontrollen auffällig waren. Noch im Mai hatte Verbraucherschutzministerin Ulrike Scharf (CSU) versichert, dass die Mängel umgehend abgestellt worden seien. Zu den erneut beanstandeten Betrieben gehören nach Informationen von BR Recherche und Süddeutscher Zeitung auch die Schlachthöfe in Augsburg, Motting bei Vilsbiburg und Trostberg. In allen drei Betrieben wurden wiederholt Vorgaben bei der Schweinebetäubung verletzt. Tiere waren dadurch dem Risiko ausgesetzt, die Schlachtung bei Bewusstsein zu erleben.

Erschreckende Studienergebnisse

Die Betriebe hatten schon in einer im Frühjahr veröffentlichten Studie unter Beteiligung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sehr schlecht abgeschnitten. Damals wurden von Januar 2014 bis Januar 2015 insgesamt zwanzig große bayerische Schlachthöfe untersucht und teils massive und gravierende Verstöße gegen den Tierschutz festgestellt. Das Ergebnis: Bei fast jedem vierten Schwein verlief die elektrische Betäubung nicht reibungslos. Experten nannten die Ergebnisse der Studie "erschreckend". Auch Verbraucherschutzministerin Ulrike Scharf (CSU) hatte im Mai eingeräumt, die festgestellten Mängel habe man "keinesfalls erwartet".

Mängel auch bei Nachkontrollen

Auch in den Monate nach der Untersuchung bestanden die Missstände zum Teil weiter fort. Anfang der Woche hat das Verbraucherschutzministerium in einer Stellungnahme eingeräumt, dass bei Nachkontrollen "vereinzelt erneut gravierende Mängel" festgestellt wurden, in einem Betrieb auch in puncto Betäubung. Insgesamt habe sich die Tierschutzsituation trotz geringgradiger und mittelgradiger Gesamtmängel verbessert.