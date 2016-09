Staatschef - klingt doch wie ein dankbarer Job, oder? Doch für die Nachfolge von Bundespräsident Gauck gibt es bisher keine Bewerber. Kandidaten wie Verfassungsrichter Voßkuhle haben abgesagt, der Rest ist Ratlosigkeit. Und jetzt?

Von Sabine Müller, ARD-Hauptstadtstudio

Wenn es im hektischen, immer hyperventilierenden Berliner Politbetrieb mal ganz ruhig wird und alles stillzustehen scheint, dann beflügelt das wilde Spekulationen - selten konnte man das so anschaulich beobachten wie gerade bei der Suche nach einem Bundespräsidenten-Kandidaten. Knapp vier Monate ist es jetzt her, dass Joachim Gauck ankündigte, er stehe nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung. Knapp vier Monate - eine kleine Ewigkeit und trotzdem scheinen wir keinen Schritt weiter zu sein als Anfang Juni. Oder doch?

Kaum schien es voranzugehen, kaum hatte der "Spiegel" am Wochenende gemeldet, die Große Koalition habe abgemacht, gemeinsam nach einem Kandidaten zu suchen, da dementiert SPD-Generalsekretärin Katarina Barley: "Wir sind in einer gemeinsamen Regierung, insofern ist immer der erste Schritt, dass man miteinander spricht. Aber es gibt keinerlei Abmachungen, dass es ein Kandidat der einen oder anderen Seite werden soll." Und das scheint kein Dementi nur für die Öffentlichkeit zu sein, denn auch unter der Hand ist aus Kreisen der Regierungsparteien zu hören: Noch ist gar nichts abgemacht. Das würde auch besser zur Spekulationslage passen, denn die ist dermaßen verworren, dass man sie teilweise nur noch als kurios bezeichnen kann.

Joachim Gauck zieht aus. Aber wer wird nach ihm ins Schloss Bellevue einziehen?

Schröder, Steinmeier, Hasselfeldt?

Kaum ein Name, der noch nicht genannt wurde, kaum eine Strategie, die noch nicht durchgespielt ist. Wie wäre es zum Beispiel mit Gerhard Schröder als Kandidat? Ja, selbst der Altkanzler wurde in Medien-Spekulationen schon genannt. Da waren sie selbst in der SPD sprachlos.

Oder könnte Horst Seehofer vielleicht alle CSU-Wahlmänner und -frauen darauf einschwören, nicht mit der CDU zu stimmen, um Angela Merkel seine Macht zu demonstrieren? Absurd, kommentiert ein Berliner Insider. Bei aller Unklarheit ist in der Bundespolitik eines spürbar: Die weit verbreitete Sehnsucht nach einer Kandidatenkür ohne kleinkarierten Parteienstreit - in Zeiten von AfD und Politikverdrossenheit wäre das wünschenswert. Nur scheint keiner zu wissen, wie das genau gehen soll.

Angeblich wurde der oberste Verfassungsrichter Andreas Voßkuhle bereits gefragt, sagte aber ab - was würde das für den weiteren Prozess bedeuten? Sind dann alle klar parteipolitisch geprägten Kandidaten raus: Von Frank-Walter Steinmeier über Wolfgang Schäuble und Volker Bouffier bis Gerda Hasselfeldt? Läuft es dann doch auf jemanden wie den früheren EKD-Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber hinaus? Man fragt sich, wer überhaupt noch in Frage kommt, denn je länger diskutiert wird, desto mehr scheint das Anforderungsprofil zu wachsen: Es muss eine wenigstens halbwegs bekannte, geachtete Persönlichkeit sein: Eloquent, empathiefähig, repräsentativ, ein Brückenbauer - Gauck II sozusagen: "Wir haben gegenwärtig einen hervorragenden Bundespräsidenten, insofern ist der Schuhabdruck entsprechend groß." Was Grünen-Chef Cem Özdemir hier sagt, ist im Moment sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Darüber hinaus scheint alles offen.

Viel Aktivität, wenige Ideen

Wenn zu lesen ist, es würden Bündnisse geschmiedet und wieder aufgelöst, man spreche hier und diskutiere da - dann suggeriert das alles große Aktivität. Aber was, wenn es ganz anders ist? Was, wenn gerade einfach nur große Ratlosigkeit herrscht? Wenn nicht mal innerhalb der Parteien klar ist, wohin sie wollen? Ob sie vor der Bundestagswahl schwarz-grüne oder rot-rot-grüne Signale aussenden wollen oder gar keine?

Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass gerade keiner der beteiligten Spitzenpolitiker eine überzeugende Persönlichkeit an der Hand hat, von der er annimmt, dass sie überparteilich zieht. Und dass nicht deshalb Stillstand herrscht, weil zu viele Politiker zu viele unterschiedliche Ideen haben, sondern weil keiner eine wirklich gute hat.

Verworrene Bundespräsidenten-Kandidaten-Suche

S. Müller, ARD Berlin

