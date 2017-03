Der Bürgermeister der Stadt Gaggenau hat nach SWR-Informationen den Auftritt des türkischen Justizministers Bozdag am Abend abgesagt. Der Andrang sei zu groß, hieß es zur Begründung.

Der Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag im baden-württembergischen Gaggenau heute Abend ist SWR-Informationen zufolge von der Stadt nicht zugelassen worden. Der Andrang sei zu groß, sagte Bürgermeister Michael Pfeiffer bei einer Pressekonferenz. Der Veranstalter könne dies noch gerichtlich überprüfen lassen. Bis gestern habe die Stadt nichts von der Veranstaltung gewusst, weil sie nur im kleinen Kreis kommuniziert worden sei.

Mehr zum Thema Widerstand gegen Auftritt des türkischen Justizministers

Die Festhalle, in der Bozdag auftreten wollte, würde Platz für maximal 500 Personen bieten. Aufgrund der umfassenden Berichterstattung zu dem Event habe aber mit weit mehr Besuchern gerechnet werden müssen. Auch die Parkplätze und die Zufahrten reichten für den erwarteten Besucherandrang nicht aus. Es sei keine politische Entscheidung, so der Bürgermeister. Es gehe nicht um die allgemeine Sicherheit, es seien keine Gegendemonstrationen angekündigt gewesen. Der einzige Grund für die Absage sei die Sicherheit der Besucher in der Halle.