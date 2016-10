Neues BND-Gesetz Ausspähen unter Freunden? Ein bisschen.

Weniger Spionage gegen europäische Ziele, dafür Zugriff auf mehr Daten: Heute will die Große Koalition im Bundestag neue Regeln für den Auslandsgeheimdienst verabschieden. Kritiker sind entsetzt. Sie fürchten einen Verfassungsbruch.

Von Julian Heißler, tagesschau.de

Deutschlands Auslandsgeheimdienst hat schwierige Zeiten hinter sich. Seit Beginn der NSA-Affäre vor mehr als drei Jahren kommt auch der Bundesnachrichtendienst (BND) nicht aus den Schlagzeilen. Zuletzt wurde etwa bekannt, dass der BND über Jahre auch Ziele in befreundeten EU- und NATO-Staaten überwachte, darunter auch eine geringe zweistellige Anzahl Staats- und Regierungschefs. Abhören unter Freunden ging also doch.

Kein Wunder, dass das Image des Auslandsgeheimdiensts in der Öffentlichkeit angekratzt ist. Einer Umfrage zu Folge haben zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wenig oder gar kein Vertrauen in den BND. Auch die Regierung scheint genug von den Negativschlagzeilen zu haben. Ein neues Gesetz soll helfen, das Aufgabenprofil des Dienstes jetzt neu regeln.

Hohe Hürden für Spionage in Europa

Im Zentrum der Reform steht eine neue Kontrollinstanz. Ein neues Gremium, bestehend aus zwei Bundesrichtern und einem Bundesanwalt am Bundesgerichtshof, soll künftig vom Bundeskanzleramt direkt über brisante Aktionen des BND informiert werden und über Spionage gegen Einrichtungen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten entscheiden.

Solche Aufträge müssen künftig direkt vom BND-Präsidenten oder einem Vertreter angeordnet und vom Kanzleramt genehmigt werden. Das soll eindeutige Verantwortlichkeiten schaffen. Anlass für Überwachung können laut Gesetzesentwurf beispielsweise der Kampf gegen den Terrorismus, illegaler Waffenhandel oder Schleuserkriminalität sein. Wirtschaftsspionage ist hingegen ausdrücklich verboten.

"Quantensprung"

Für das Nicht-EU-Ausland wird sich durch die Reform hingegen wenig ändern. Ausländer, die sich im Ausland aufhalten, sollen weiterhin weitgehend unbeschränkt vom BND abgehört werden dürfen. Auch soll der Dienst künftig ganze Telekommunikationsnetze überwachen dürfen, also beispielsweise sämtliche Leitungen der Telekom oder anderer Anbieter. Bisher dürfte der BND nur 20 Prozent des Datenverkehrs abgreifen. Auch soll der Dienst künftig auf Infrastrukturen in Deutschland zugreifen dürfen. Das war bisher verboten. Auch sollen erhobene Metadaten künftig für ein halbes Jahr gespeichert und mit Partnerdiensten ausgetauscht werden dürfen.

"Dort, wo der BND im Auftrag der Bundesregierung und im Einklang mit der Verfassung Daten erfassen soll, gibt es nun gesetzliche Grundlagen und eine funktionierende Kontrolle", lobt Christian Flisek, SPD-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss die Reform im Gespräch mit tagesschau.de. Die Reform sei ein "Quantensprung", sagt er.

Die sogenannte Auslands-Auslands-Aufklärung des BND soll weitergehen.

Vom kleinen Bruder zum Zwilling?

Das sieht die Opposition anders: "Das Gesetz zur BND-"Reform" legalisiert die bekannt gewordenen Rechtsbrüche des BND. Statt Reue, Umsteuern oder Zur-Rechenschaft-Ziehen der Verantwortlichen, bekommt der BND einen Freibrief für Massenüberwachung", so Martina Renner, Obfrau der Linksfraktion im NSA-Untersuchungsausschuss, zu tagesschau.de. "Der BND war bislang der kleine Bruder der NSA, jetzt wird er zum Zwilling."

Auch den Grünen gehen die geplanten Änderungen im Gesetz nicht weit genug. Die Große Koalition legalisiere die anlasslose Massenüberwachung der Dienste, sagt etwa Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionschef der Grünen im Bundestag und Obmann seiner Fraktion im NSA-Untersuchungsausschuss, zu tagesschau.de.

20000 Unterschriften

"Drei Jahre nach Snowden wissen wir - auch durch die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses - um die langjährige Rechtswidrigkeit der Fernmeldeaufklärung des BND. Nur die Große Koalition glaubt, dass dieses Gesetz weiterhilft", so von Notz. Unterschiedliche Sachverständige hätten dem Gesetz Verfassungswidrigkeit attestiert. Es werde weder vor dem Bundesverfassungsgericht noch vor dem Europäischen Gerichtshof Bestand haben, ist der Grüne sicher.

Tatsächlich übten bei einer Anhörung des Innenausschusses des Bundestags mehrere geladene Experten Kritik an der Neufassung des BND-Gesetzes. Auch mehrere Verbände meldeten sich zu Wort. Reporter ohne Grenzen etwa nannte den Entwurf einen "Verfassungsbruch mit Ansage" und sammelte gemeinsam mit anderen Verbänden rund 20000 Unterschriften gegen die Reform. Der Verein beklagt, dass etwa Journalisten aus Nicht-EU-Staaten künftig "praktisch schrankenlos" überwacht werden dürften.

Innenausschuss berät über umstrittene BND-Reform

tagesschau 20:00 Uhr, 26.09.2016, Matthias Deiß, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-218189~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Koalition verteidigt Reform

Diesen Kritikpunkt will man in der Koalition nicht auf sich sitzen lassen. Um Geheimnisträger wie Journalisten, Anwälte oder Geistliche grundsätzlich von den Spähmaßnahmen des BND auszunehmen, müsste man eine riesige Datenbank aufbauen, in der alle Telefonnummern und E-Mail-Adressen dieser Personen gesammelt sein müssten, so Burkhard Lischka, Innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion zu tagesschau.de. "Das kann natürlich nicht funktionieren und ist auch nicht wünschenswert", so Lischka weiter.

Auch sein Unionskollege kann mit der Kritik der Opposition wenig anfangen: "Ich halte die Vorwürfe für vollkommen unzutreffend", so Stephan Mayer, Innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, im Gespräch mit tagesschau.de. Durch das neue Gesetz würden erstmals europäische Bürger genauso vor Spionage durch den BND geschützt wie Deutsche. "Das ist bemerkenswert. Wir nehmen mit dieser rechtsstaatlichen und gewissenhaften Regelung eine Vorreiterrolle in der Welt ein", sagt der CSU-Politiker.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland