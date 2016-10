Wie stark sind Schüler der 9. Klassen in Deutsch und Englisch? Im neuen Vergleich der Bundesländer schneidet Bayern sehr gut ab, Sachsen und Schleswig-Holstein gehören zu den Aufsteigern, Baden-Württemberg dagegen erlebt einen Rückschlag.

37.000 Mädchen und Jungen der 9. Jahrgangsstufe aus 1700 Schulen in Deutschland sind in Deutsch und Englisch für den IQB Bildungstrend geprüft worden. Es geht dabei um die deutsche Ergänzung zum internationalen PISA-Test. Die Ergebnisse, die die Kultusministerkonferenz am Vormittag vorstellt, sind teilweise überraschend: Das bisher so starke Baden-Württemberg gehört zu den Verlierern. Sachsen und Schleswig-Holstein schaffen es dagegen weit nach vorn.

Spitzenreiter wurde - wie schon beim letzten Bildungstest 2008 - Bayern. Bei Rechtschreibung liegen die Schüler dort deutlich vor Sachsen und Schleswig-Holstein. Und auch beim Lesen und Zuhören sind die Bayern auf einem vorderen Rang, der erste Platz geht an Sachsen.

Ost-Länder: Rückstand in Englisch

Dagegen sind viele Schüler in den ostdeutschen Bundesländern immer noch nicht so fit im Fach Englisch. Als Grund gilt einer Langzeitbeobachtung zufolge nach wie vor die Tatsache, dass der Englischunterricht in der DDR eine untergeordnete Rolle spielte und es dadurch weniger gut ausgebildete Lehrer gebe. In Englisch schneiden ebenfalls die Bayern und Schleswig-Holsteiner besonders gut ab. Auch Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen liegen über dem Durchschnitt.

Schlecht sieht die Situation in Deutsch und Englisch dagegen in den Stadtstaaten Bremen und Berlin aus. Als eine Erklärung gilt, dass hier besonders viele Kinder mit Migrationshintergrund leben.

Rückschlag für Baden-Württemberg

Einen Rückschlag gab es für Baden-Württemberg. Traditionell schnitten die Schüler aus dem Bundesland immer sehr gut ab. Im neuen Bildungstrend schafft Baden-Württemberg es nicht mehr auf einen Spitzenplatz. Hier warf die Opposition der Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann Fehlanreize in der Bildungspolitik vor. Die SPD, von der die Kritik kommt, gehörte selber bis zum März der damaligen grün-roten Regierung an. Die Sozialdemokraten sagten aber, die CDU-geführte Regierung vor 2010 habe die Entwicklung verschuldet.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 28. Oktober 2016 um 09:01 und 09:22 Uhr.

