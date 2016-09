Wegen der Weigerung, eine hohe Ausbildungsentschädigung zu zahlen, musste der SV Wilhelmshaven zwangsweise aus der Regionalliga absteigen. Das hatte die FIFA verfügt. Zu Unrecht, urteilte jetzt der Bundesgerichtshof.

Zwangsabstieg - für jeden Fußballverein eine Horrorvorstellung, umso mehr, wenn er fest davon überzeugt ist, im Recht zu sein. Genau das wurde dem SV Wilhelmshaven nun höchstrichterlich vom Bundesgerichtshof bescheinigt. Entsprechend groß ist die Freude und Genugtuung beim ersten Vorsitzenden des Vereins, Hans Herrnberger: "Dafür haben wir jahrelang gekämpft und durchgehalten. Ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, dass wir so hartnäckig sind. Das hält normalerweise kein Verein durch, sich so durchzusetzen. Wir haben uns gegen die FIFA durchgesetzt. David hat gegen Goliath gewonnen."

2008 hatte der Norddeutsche Fußballverband gegen den Verein, der mittlerweile in der Bezirksliga spielt, einen Zwangsabstieg verordnet. Grund: Der SV Wilhelmshaven hatte sich geweigert, für einen jungen Spieler, der in Argentinien ausgebildet wurde, eine Ausbildungsvergütung in Höhe von 157.000 Euro zu zahlen. Solche Vergütungen sind nach den Regeln des Fußball-Weltverbandes FIFA vorgeschrieben.

Zwangsabstieg war rechtswidrig

Doch Wilhelmshaven sei nicht Mitglied der FIFA, so der BGH. Auch die Satzung des Norddeutschen Fußballverbandes biete keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Vergütung. Deshalb war der verordnete Zwangsabstieg rechtswidrig, so Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH: "Bei einem Zwangsabstieg handelt es sich ja um eine Strafmaßnahme. Hierfür bedarf es immer einer Rechtsgrundlage. Das Reglement des Norddeutschen Fußballverbandes enthält aber keine solche Rechtsgrundlage. Der Umstand, dass vielleicht bei der FIFA oder beim DFB entsprechende Regelungen vorhanden sind, spielt keine Rolle. Denn der SV Wilhelmshaven ist nicht Mitglied dieser Verbände."

Der Verein fordert Schadenersatz

Der SV Wilhelmshaven fordert nun in einem zweiten Schritt Wiedergutmachung vom Norddeutschen Fußballverband. Der Aufsichtsrat des Vereins, Harald Naraschewski, hat zwei konkrete Forderungen an den Verband: "Wir müssen uns jetzt mit der Zukunft befassen. Und die bedeutet: Wiedereingliederung in die Regionalliga und Schadenersatz in Geld, um die wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen."

Weitreichende Folgen

Das Urteil hat weitreichende Folgen. Denn der Norddeutsche Fußballverband wird seine Satzung ändern müssen, wenn er weiterhin Ausbildungsvergütungen vorschreiben will. "Wenn der Norddeutsche Fußballverband Sanktionen durchsetzen will, muss er seine Regelungen ändern und Regelungen aufnehmen, die denen der FIFA entsprechen. Nur auf dieser Grundlage kann er gegen seine Vereinsmitglieder vorgehen", sagt Presserichterin Weinland.

Das gilt im Übrigen für alle deutschen Fußballverbände, und genau darin liegt die grundsätzliche Bedeutung des Urteils: Alle deutschen Verbände müssen nun ihre Satzungen überprüfen und gegebenenfalls wasserdicht machen. Nur dann können sie bundesweit auch in Zukunft Ausbildungsvergütungen durchsetzen.

