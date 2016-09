Es ist ein später Erfolg: Der Bundesgerichtshof hat den Zwangsabstieg des SV Wilhelmshaven aus der Regionalliga Nord vom Sommer 2014 für unwirksam erklärt. Das Urteil bedeutet aber nicht, dass der Verein automatisch in die Regionalliga zurückkehrt.

Der unterklassige Verein SV Wilhelmshaven geht aus dem jahrelangen Machtkampf mit den großen Fußball-Verbänden als Sieger hervor. Der Bundesgerichtshof (BGH) erklärte den 2012 von der FIFA verhängten Zwangsabstieg des Ex-Regionalligavereins für unwirksam.

Die Satzung des Norddeutschen Fußball-Verbands (NFV), der den Abstieg vollstreckt hatte, biete dafür keine ausreichende Grundlage. Wilhelmshaven will jetzt die Wiedereingliederung in die Regionalliga und Entschädigung für den finanziellen Schaden.

Es muss nachgebessert werden

Das Urteil könnte auch andere Verbände zwingen, ihre Satzungen rechtlich wasserdicht zu machen. Denn im Kern ging es um die Frage, ob der Verein den Abstieg hinnehmen musste, obwohl er kein Mitglied im Deutschen Fußball-Bund (DFB) war.

Der Club hatte sich geweigert, für einen früheren Spieler eine nach den FIFA-Regularien fällige Ausbildungsentschädigung zu zahlen, insgesamt 157.500 Euro. Zur Strafe ordnete die FIFA 2012 den Zwangsabstieg an, der SVW flog zum Ende der Saison 2013/14 aus der Regionalliga Nord.

Hohe Ausbildungsentschädigung

Der damals 19-jährige Sergio Sagarzazu war Anfang 2007 zu den Wilhelmshavenern gekommen, damals noch in die 3. Liga. Weil der Spieler jünger als 23 Jahre alt war, bestimmte die FIFA Ende 2008, dass Wilhelmshaven entsprechend der FIFA-Regularien als deutscher Drittliga-Verein eine "Ausbildungsentschädigung" an die beiden Jugendvereine des Spielers zahlen muss, darunter der argentinische Rekordmeister River Plate.

Wilhelmshaven klagte dagegen vor dem Sportsgerichtshof CAS, allerdings ohne Erfolg. Weil der Verein trotzdem nicht zahlte, verhängte die FIFA zunächst eine Geldstrafe, dann Punkteabzüge und schließlich den Zwangsabstieg. Dieser Beschluss wurde von dem CAS bestätigt.

Umgesetzt wurde der FIFA-Beschluss im Februar 2014 vom Norddeutschen Fußballverband, da Wilhelmshaven weder Mitglied der FIFA noch des DFB ist und deshalb deren Regeln nicht unterliegt. Nach Ansicht des BGH fehlen aber in der NFV-Satzung eindeutige Regelungen zu Disziplinarstrafen im Falle einer Verweigerung von Ausbildungsentschädigung. Auch werde nicht auf das Regelwerk von FIFA und DFB verwiesen. Deshalb sei allein die Satzung des NFV maßgeblich.

Verein bleibt zunächst, wo er ist

Durch das Urteil kehrt Wilhelmshaven nicht automatisch in die Regionalliga Nord zurück. Wilhelmshaven ist mittlerweile in die siebte Liga abgerutscht. Sollte eine Klage auf Wiederaufnahme erfolgreich sein, müsste der Verein einen Antrag auf Wiederaufnahme in die Regionalliga stellen.

Am Ende der Saison 2013/2014 lag Wilhelmshaven in der 3. Liga auf Platz 16 und wäre deshalb auf jeden Fall abgestiegen. Allerdings hatte die FIFA schon im Februar 2014 den Zwangsabstieg verfügt. Ein Gericht hätte deshalb unter anderem darüber zu entscheiden, ob Wilhelmshaven durch die Verfügung sportlich so geschwächt war, dass der Verein deshalb abstieg. Ende Januar 2014 belegte der Klub in der Regionalliga Platz 14 und rutschte im Februar auf die Abstiegsränge.

(Az. II ZR 25/15)

Mit Material von Tobias Sindram und Klaus Hempel, ARD-Rechtsredaktion.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 20. September 2016 um 08:09 Uhr.