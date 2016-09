Es ist ein bisschen wie David gegen Goliath: Wilhelmshaven gegen die Fußballverbände. Weil der SV Wilhelmshaven sich weigerte, eine Ausbildungsentschädigung zu zahlen, ordnete die FIFA den Zwangsabstieg an. Nun entscheidet der BGH.

Von Tobias Sindram, SWR, ARD-Rechtsredaktion

Der SV Wilhelmshaven ist diese Saison noch ungeschlagen. Fünf Siege und ein Unentschieden lautet die Bilanz. Macht 16 Punkte und Tabellenplatz zwei - allerdings nur in der Bezirksliga Weser-Ems II, also in der 7. Liga.

Bis zum Ende der Saison 2013/2014 spielte Wilhelmshaven noch viertklassig, in der Regionalliga Nord. Aber mitten in der Saison hatte der Norddeutsche Fußballverband den Zwangsabstieg zum Saisonende verkündet. Er setzte damit eine Entscheidung des Fußballweltverbandes FIFA um, nach unten weitergereicht vom DFB. Nach Lizenzproblemen und erneutem Abstieg folgte für Wilhelmshaven der Absturz in die 7. Liga.

Langer Streit um FIFA-Ausbildungsentschädigung

Hintergrund des Zwangsabstiegs im Sommer 2014 ist die langjährige Weigerung der Wilhelmshavener, eine sogenannte "Ausbildungsentschädigung" für einen jungen Spieler aus Argentinien zu zahlen. Der damals 19-jährige Sergio Sagarzazu war Anfang 2007 zu den Wilhelmshavenern gekommen, damals noch in die 3. Liga. Weil der Spieler jünger als 23 Jahre alt war, bestimmte die FIFA Ende 2008, dass Wilhelmshaven entsprechend der FIFA-Regularien als deutscher Drittliga-Verein eine "Ausbildungsentschädigung" von 157.500 Euro an die beiden Jugendvereine des Spielers zahlen muss, darunter der argentinische Rekordmeister River Plate.

157.500 Euro, das ist eine stolze Summe für den kleinen Verein aus der Regionalliga Nord, der inzwischen auch noch in die 4. Liga abgestiegen war. Wilhelmshaven wehrte sich vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen die Ausbildungsentschädigung - ohne Erfolg. Doch Wilhelmshaven zahlte trotzdem nicht.

Die FIFA verhängte daraufhin zunächst eine Geldstrafe gegen Wilhelmshaven. Anschließend gab es in zwei Spielzeiten je sechs Punkte Abzug. Weil auch das nicht zur Überweisung des Geldes nach Argentinien führte, verhängte die FIFA dann die Höchststrafe: Zwangsabstieg aus der 4. Liga, ebenfalls bestätigt durch den Sportgerichtshof CAS.

Wem hat die FIFA etwas zu sagen?

Den Zwangsabstieg umsetzen konnte allerdings nur der für die Regionalliga Nord zuständige Norddeutsche Fußballverband. Die FIFA wandte sich deshalb an den DFB, und der an den Norddeutschen Fußballverband. Im Februar 2014 wurde der Zwangsabstieg vom NDFV endgültig abgesegnet. Wieder klagte der SV Wilhelmshaven, diesmal aber vor den staatlichen deutschen Gerichten.

Die zentrale Frage: Durfte der norddeutsche Fußballverband den Abstieg ohne eigene Prüfung anordnen, nur weil die FIFA das so wollte? Das Problem dabei: Der SV Wilhelmshaven ist selbst nicht Mitglied der FIFA. Er hat sich ihren Regeln und ihrer Strafgewalt also auch nicht direkt unterworfen. Das hat nur der DFB. Wilhelmshaven ist nicht mal Mitglied des DFB, sondern nur des Norddeutschen Fußballverbandes (NDFV). Der wiederum ist Mitglied des DFB.

Über komplizierte Verweise in den verschiedenen Satzungen gelangt man zwar am Ende von den Wilhelmshavenern bis zu den Regeln der FIFA, also auch zur „Ausbildungsentschädigung“ und zur Höchststrafe Zwangsabstieg. Aus den kritischen Fragen der BGH-Richter in der mündlichen Verhandlung Anfang Juli ließ sich aber ablesen, dass diese Verweiskette möglicherweise nicht transparent genug ist, um den Zwangsabstieg auf Geheiß der FIFA zu rechtfertigen.

System der Ausbildungsentschädigung ist wohl nicht in Gefahr

Neben dem Satzungs-Wirrwarr berufen sich die Wilhelmshavener auch auf das Europarecht. Die Vorinstanz, das Oberlandesgericht Bremen, konnten sie damit überzeugen. Die hohe Ausbildungsentschädigung, so die Bremer Richter, verstoße gegen das europäische Freizügigkeitsrecht des argentinischen Spielers, der auch einen italienischen Pass hat. Dahinter steckt der Gedanke, dass ein junger Spieler es schwerer hat, einen neuen Verein zu finden und Fußball-Profi zu werden, wenn der neue Verein eine hohe Ausbildungsentschädigung bezahlen muss.

Nach Ansicht der Bremer Richter orientiert sich die pauschal nach Liga und Land festgesetzte Höhe der Ausbildungsentschädigung zu sehr an der vermeintlichen finanziellen Stärke des aufnehmenden deutschen Vereins. Sie müsste sich nach Ansicht der Richter aber mehr daran orientieren, was die abgebenden Vereine außerhalb Europas in die Ausbildung ihrer Spieler investiert haben.

Allerdings ging es bei der Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof im Juli kaum um diese Frage - ein Indiz dafür, dass der BGH den Fall lösen könnte, ohne sich mit der generellen Zulässigkeit der Ausbildungsentschädigungen zu beschäftigen.

Wilhelmshaven setzt nun auf den Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Konsequenzen unklar

Sollte der Bundesgerichtshof jetzt tatsächlich im Sinne des SV Wilhelmshaven entscheiden und den Zwangsabstieg für unwirksam erklären, sind die Konsequenzen unklar. Hans Herrnberger, der Vorstandsvorsitzende des SV Wilhelmshaven, erklärte am Rande der BGH-Verhandlung im Juli, der heutige Bezirksligist (7. Liga) würde nach erfolgreicher Klage einen Antrag auf Wiederaufnahme in die Regionalliga Nord (4. Liga) stellen. Die könnte zwar für ein Jahr wohl auch mit 19 statt nur 18 Mannschaften spielen. Allerdings stiegen die Wilhelmshavener am letzten Spieltag der Saison 2013/2014 nicht nur am grünen Tisch ab, sondern am letzten Spieltag als Tabellensechzehnter auch aus sportlichen Gründen.

Aus Sicht von Wilhelmshaven war der sportliche Abstieg nur die Folge des schon im Februar 2014 verkündeten Zwangsabstiegs. Schließlich fehle Spielern, die wissen, dass sie auf jeden Fall absteigen, die Motivation. Wer sich außerdem einen neuen Verein suchen muss, wolle sich auf keinen Fall verletzten.

Ob der Norddeutsche Fußballverband das ähnlich sieht oder sich dennoch auf den sportlichen Abstieg der Wilhelmshavener beruft, wird sich erst zeigen, falls der SV Wilhelmshaven jetzt wirklich gewinnt. Egal wie es ausgeht - für die Norddeutschen bringt die Auswärtsfahrt zum BGH nach Karlsruhe das wichtigste Ergebnis der Saison.