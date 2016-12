Nach dem mutmaßlichen Anschlag von Berlin bleiben die Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt heute geschlossen. Im Rest der Republik bleiben sie jedoch weiter geöffnet - unter verstärkten Sicherheitsbedingungen. Auch in Europa prüft man neue Schutzmaßnahmen.

Zumindest in Berlin sollen die Weihnachtsmärkte heute geschlossen bleiben. "Aus Gründen der Rücksichtnahme auf die Opfer und deren Angehörige" habe er die Betreiber der Berliner Märkte gebeten, auf eine Öffnung zu verzichten, teilte Berlins Innensenator Andreas Geisel seinen Amtskollegen in einer Telefonschaltkonferenz der Innenminister von Bund und Ländern mit.

Doch Berlin soll die Ausnahme bleiben. "Zwischen den Teilnehmern bestand Einigkeit darüber, dass Weihnachtsmärkte und andere Großveranstaltungen weiterhin stattfinden sollen", heißt es in einer Erklärung der Innenminister. Über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen solle vor Ort entschieden werden.

Chronologie der Terroranschläge in Deutschland

Zusätzliche Maßnahmen

Viele Landesregierungen kündigten bereits an, zusätzliche Polizisten auf Weihnachtsmärkte zu schicken. Er halte die Märkte in seinem Bundesland zwar für sicher, betonte etwa Rheinland-Pfalz‘ Innenminister Roger Lewentz, dennoch werde er die Polizeipräsenz "deutlich hochfahren". So solle den Menschen das Gefühl gegeben werden, die Sicherheitskräfte seien an ihrer Seite. Lewentz betonte jedoch auch, dass es keine hundertprozentige Sicherheit geben könne.

Auch Hessens Innenminister Peter Beuth erklärte, die Polizeipräsenz auf Weihnachtsmärkten erhöhen und "zusätzlich verdeckte Maßnahmen einleiten" zu wollen. In Düsseldorf kündigte der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger ebenfalls an, die Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen.

Mehr Schutz auch im Ausland

Ähnlich äußerte sich die Landesregierung in Kiel. Die Polizei werde ihre Präsenz "an Weihnachtsmärkten und ähnlich gelagerten Veranstaltunge" erhöhen, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Auch im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern wird die Polizei ihre Präsenz erhöhen und an Marktzugängen auch mit Maschinenpistolen patrouillieren, heißt es in Schwerin. Die Stadtverwaltung von München kündigte an, das Sicherheitspersonal auf den Märkten zu verstärken. Die Landespolizeidirektion im thüringischen Jena kündigte mehr Polizeipräsenz an.

Nicht nur in Deutschland werden wegen des mutmaßlichen Anschlags in Berlin die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. "Der Schutz der Weihnachtsmärkte ist sofort verstärkt worden", erklärte etwa der französische Innenminister Bruno Le Roux bereits am gestrigen Abend. Belgien und die Niederlande kündigten an, ihre Sicherheitsmaßnahmen erneut zu überprüfen. In beiden Ländern galt schon vorher eine hohe Gefahrenstufe. Auch die Londoner Polizei unterzieht ihrem Sicherheitskonzept eine Prüfung.

