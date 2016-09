Ein gerupfter Wahlsieger, ein erneuter Tiefschlag für die CDU, starke kleine Parteien: In Berlin kann eine geschwächte SPD weiterregieren - braucht aber zwei Partner. Rot-Schwarz ist auf jeden Fall vorbei. Die AfD zieht ins zehnte Parlament, und auch die FDP ist wieder dabei.

Die SPD des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller bleibt trotz Verlusten stärkste politische Kraft in Berlin. Mit rund 23 Prozent sind die Sozialdemokraten jedoch der schwächste Wahlsieger aller Zeiten. Zum Vergleich: 2011 erreichte die SPD noch 28,3 Prozent. Die Berliner Sozialdemokraten kommen als einzige Partei auf mehr als 20 Prozent.

Für die CDU ist es erneut ein bitterer Abend. Die Partei von Innensenator Frank Henkel rutscht ab auf knapp 18 Prozent - Negativrekord. Sie hält aber den zweiten Platz. 2011 war die CDU noch bei 23,3 Prozent gelandet. Es ist die zweite Niederlage für die Christdemokraten innerhalb von zwei Wochen.

Ein Wahlverlierer des Abends: Frank Henkel

"Kein guter Tag"

Wahlverlierer Henkel sah in dem Ergebnis eine Mahnung an die Volksparteien. "Das ist heute kein guter Tag für die Volksparteien, die Wählerinnen und Wähler haben der Großen Koalition einen spürbaren Denkzettel verpasst". Für seine Partei sei das Wahlergebnis absolut unbefriedigend. "Das resultiert aus einer gewissen Unzufriedenheit mit dem Senat und der entsprechenden Arbeit", bilanzierte CDU-Bundespolitiker Michael Grosse-Brömer. Es sei nur ein schwacher Trost, dass die CDU immerhin noch zweitstärkste Kraft geworden sei.

AfD aus dem Stand zweistellig

Die Grünen holen gut 16 Prozent, ebenso wie die Linkspartei mit Spitzenkandidat und Landeschef Klaus Lederer. Beide Parteien konkurrieren also derzeit um Platz 3.

Die AfD mit Spitzenkandidat Georg Pazderski trat zum ersten Mal in Berlin an und holt aus dem Stand knapp 12 Prozent. Sie wird fünftstärkste Kraft im Hauptstadt-Parlament werden. Damit setzt die Partei ihre Erfolgsserie fort - sie ist nun in zehn Landesparlamenten vertreten. "Der eigentliche Gewinner ist doch die AfD", meinte Pazderski bei einer Wahlparty seiner Partei im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Die stellvertretende AfD-Parteivorsitzende Beatrix von Storch sah ihre Partei bereits auf den Weg in den Bundestag.

Die FDP kann nach fünf Jahren Abstinenz wieder für das Abgeordnetenhaus planen. Die ARD-Hochrechnung sieht sie bei 6,5 Prozent. "Weit über diese Stadt hinaus ist das ein Signal", jubelte Parteichef Christian Lindner. Nichts zu jubeln haben die Piraten. Sie sind sicher raus aus dem Abgeordnetenhaus. 2011 waren sie in Berlin mit 8,9 Prozent erstmals in ein deutsches Parlament eingezogen.

Dreier-Bündnis gesucht

Damit läuft alles auf einen Regierungswechsel in der Hauptstadt hinaus. Nach fünf Jahren ist das rot-schwarze Bündnis beendet - das war auch ein erklärter Wunsch der SPD von Michael Müller. Doch unabhängig vom Wollen würde eine Große Koalition auch nicht mehr reichen für eine Regierungsmehrheit. Erstmals kommen SPD und CDU zusammen nicht mehr über 50 Prozent, zu schwach schnitten die einstigen Großen ab. Kein Zweier-Bündnis reicht für eine Mehrheit. Müller wird sich also zwei Partner suchen müssen - vermutlich Grüne und Linkspartei. Entsprechend hatte er sich im Wahlkampf geäußert.

Kleinster Wahlsieger aller Zeiten

"Wir haben eine Regierungsauftrag", rief der kleinste Wahlsieger aller Zeiten. Michael Müller präsentierte sich bei der Wahlparty als strahlender Sieger. Welche Koalition er bevorzugt, ließ Müller offen. "Es ist ganz klar, dass die Berlinerinnen und Berliner Michael Müller weiterhin als Regierenden Bürgermeister haben wollen", unterstrich SPD-Generalsekretärin Katarina Barley.

Die Grünen beanspruchten schon am Wahlabend eine Regierungsbeteiligung. "Wir setzen darauf, dass Müller sein Wort hält", sagte die Grünen-Vorsitzende Simone Peter. "Wir brauchen jetzt eine bessere Politik, deswegen stehen wir jetzt bereit". Auch Spitzenkandidatin Ramona Pop sah Zeit für einen politischen Neuanfang im Senat - mit den Grünen.

Die Linkspartei rechnet sich ebenfalls gute Chancen aus. Bundes-Parteichefin Katja Kipping wies daraufhin, dass die Linke als einzige der im Bundestag vertretenen Parteien bei dieser Wahl deutlich zugelegt habe. "Das macht auch Mut für's ganze Land."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller will ein Bündnis mit Grünen und Linkspartei.

Unspektakulärer Wahlkampf

Insgesamt waren knapp 2,5 Millionen Menschen zur Abgeordnetenhauswahl aufgerufen. Den ganzen Tag über war der Andrang in den Wahllokalen hoch, Beobachter gehen von einer höheren Wahlbeteiligung aus als 2011 (60,2 Prozent). Dabei war der Wahlkampf unspektakulär, neben Themen wie der Integration der Flüchtlinge ging es um Radwege und bezahlbare Wohnungen. Die Unzufriedenheit mit dem Senat ist generell hoch, wobei der Regierende Bürgermeister immer noch zu den beliebtesten Politikern der Stadt gehört, wenn auch auf niedrigem Niveau.

Dagegen galt Innensenator und CDU-Spitzenkandidat Henkel als äußert schwacher Spitzenkandidat. Er versuchte mit einem bundespolitischen Thema zu punkten und machte sich mit anderen CDU-Innenministern stark für ein Burka-Verbot. An seiner Unbeliebtheit bei vielen CDU-Wählern und auch in der eigenen Partei änderte das nichts. Seine politische Zukunft ist unklar.

Schwere Wochen für Merkel und Gabriel

Auch wenn es "nur" um das Berliner Abgeordnetenhaus ging - Bundespolitiker aller Parteien schauten mit gemischten Gefühlen auf die Wahl. Es war die letzte in diesem Jahr, anschließend beginnt das Bundestagswahljahr. Die Merkel-CDU dürfte die Niederlage in Berlin längst eingepreist haben - es ist die vierte in diesem Jahr, und diesmal ist auch die Regierungsbeteiligung verloren. Einzig Sachsen-Anhalt im März ging für die CDU glimpflich aus.

Für die Kanzlerin und CDU-Chefin dürften die nächsten Tage und Wochen nicht einfacher werden. Die Zweifel an ihr und ihrer Flüchtlingspolitik bekommen mit der erneuten Niederlage neue Nahrung. Verbal-Attacken aus Bayern sind spätestens morgen bei der CSU-Klausur zu erwarten.

Geringfügig besser sieht es für den SPD-Chef aus. Er kann sich wie schon nach der MV-Wahl vor zwei Wochen im Glanze eines - wenn auch gerupften - Wahlsiegers sonnen, und Sigmar Gabriel braucht dringend gute Nachrichten. Morgen geht es beim SPD-Parteikonvent um CETA - und damit indirekt auch um seine Zukunft.

Nicht weglächeln kann aber auch Gabriel die Schwäche der beiden großen Parteien. Nie zuvor lag die stärkste Partei bei Landtagswahlen unter 25 Prozent. Nie zuvor erreichten bei einer Landtagswahl fünf Parteien mehr als zehn Prozent.

Hauptsache gewonnen: Sigmar Gabriel und Michael Müller