Die CDU? Bitte nicht erneut Platz 3. Die SPD? Bitte ein Sieg, egal auf wie schwachen Beinen. Berlin wählt - als letztes Bundesland in diesem Jahr. Die Parteichefs Merkel und Gabriel dürften mit Magengrummeln auf die Abstimmung schauen - mit leichtem Vorteil für den SPD-Chef.

Sie hat schon gewählt. Angela Merkel, Wohnsitz Berlin, stimmte per Briefwahl ab. Einen entspannten Sonntag dürfte die Kanzlerin und CDU-Chefin dennoch nicht haben. Unter Druck wie nie zuvor in ihrer mehr als zehnjährigen Kanzlerschaft: ungewohnt miese Umfragewerte, das Debakel im Nordosten vor zwei Wochen, das verbale Dauerfeuer aus Bayern - und bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist für ihre Partei auch nichts Gutes zu erwarten.

Henkel und Merkel im Berliner Wahlkampf

Einst Zugpferd - und jetzt?

Wie sehr schlägt der Bundes-Effekt diesmal durch? Merkels umstrittene Flüchtlingspolitik hat ihren Leuten schon die vier vorherigen Landtagswahlkämpfe 2016 nicht erleichtert, und jetzt in Berlin ist auch noch der Spitzenkandidat kein Gewinnertyp. Innensenator Frank Henkel ist selbst in der eigenen Partei nicht sonderlich beliebt. Seine Chancen, im zweiten Anlauf das Amt des Regierenden Bürgermeisters zu erobern, stehen kaum besser als 2011. Vermutlich ist auch die Juniorrolle in der Regierung verloren. Zwischen 17 und 20 Prozent erzielte die Hauptstadt-CDU in den jüngsten Umfragen - und erstmals könnte sie auch hinter den Grünen auf Platz 3 einlaufen.

Nicht schon wieder Platz 3 - hofft man in der CDU-Parteizentrale. In Mecklenburg-Vorpommern abgehängt von der AfD, in Berlin von den Grünen? Die Debatte um Merkel dürfte in der zunehmend nervösen Bundes-CDU wieder zunehmen. Das einstige Zugpferd ist aus Sicht vieler Parteifreunde längst zur Belastung geworden.

Clinch mit Seehofer

Nach der demütigenden Niederlage in ihrer politischer Heimat gab Merkel als Maxime aus: Ja, die jüngsten CDU-Einbußen hätten mit ihrer Flüchtlingspolitik zu tun. Aber nein, in Frage gestellt werde sie nicht. Als Antwort auf den Aufstieg der AfD komme es darauf an, konkrete Probleme zu lösen. Und besonnen zu bleiben, auch im Ton.

Seehofer riskiert den Bruch mit Merkel.

Davon hält man bei der Schwesterpartei im Süden nichts. Gleich am Montag geht die bayerische CSU-Landtagsfraktion in Klausur. Horst Seehofer lässt keinen Zweifel daran, dass er - auch für eine härtere Kante gegen die AfD bei der Bundestagswahl - Kurskorrekturen der gesamten Union erzwingen will. Mit aller Macht will er die Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland durchsetzen, dafür riskiert er auch den Bruch mit Merkel.

Eine schwache stärkste Partei

Sorgen hat auch die SPD. Umfragen sehen sie zwar als stärkste Kraft , aber was heißt das schon, wenn stark auch erschreckend schwach ist? Umfragen sehen die Sozialdemokraten des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller als einzige Partei knapp über 20 Prozent - noch nie lag eine stärkste Partei bei einer Landtagswahl in Deutschland unter 25 Prozent. Den bisherigen Negativrekord holte die CDU im Saarland 1995 mit 25,4 Prozent.

Mehr zum Thema Berlin: Nur die SPD kommt über 20 Prozent

Das Ziel "Titelverteidigung" dürfte die SPD als Stärkste unter Schwachen aber schaffen, ähnlich wie vor einer Woche in Mecklenburg-Vorpommern. Und das dürfte auch für Parteichef Sigmar Gabriel das Wichtigste sein. Hauptsache gewonnen. Das verschafft ihm Luft. Der Parteichef könnte mit Rückenwind in den SPD-Konvent zum Freihandelsabkommen der EU mit Kanada (CETA) gehen, der gleich am Montag folgt.

Er hat's auch nicht leicht: Gabriel muss CETA in seiner Partei durchboxen, ein Wahlsieg in Berlin käme ihm da ganz recht.

Zweier-Bündnis reicht nicht

Doch auch die SPD kann die Probleme nicht weglächeln. Die großen Parteien schrumpfen, eine Große Koalition ist längst nicht mehr groß, in der Hauptstadt reicht es nicht einmal mehr für eine Regierungsmehrheit. Das liegt vor allem am Aufstieg der AfD. In Berlin dürfte sie irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent der Stimmen holen. Mit Sicherheit aber schaffen die Rechtspopulisten den Sprung ins zehnte Landesparlament, wenn auch vermutlich nur als fünftstärkste Kraft. Bei den parallelen Wahlen in den Berliner Bezirken könnte die AfD zudem Stadtratsposten ergattern und damit über kommunale Finanzen und Personal mitentscheiden. Bundesweit wäre das neu.

Berlin ist nicht Schwerin

Doch Berlin ist nicht Schwerin - mit dieser fast beschwörend wiederholten Formel spricht man sich in der Hauptstadt Mut zu. Fast unisono betonen Vertreter von SPD, CDU, Grünen und Linkspartei, die Berliner seien liberaler und weltoffener. Deshalb seien sie weniger anfällig für die ausländer- und flüchtlingsfeindlichen Sprüche der AfD. Doch allein darauf wollte man sich wohl nicht verlassen: Im Wahlkampf-Endspurt versuchten alle Parteien gegen die Rechten zu mobilisieren. Ungewöhnlich kraftvolle Worte fand etwa der sonst eher diplomatische Frank-Walter Steinmeier:

"Schaut sie euch an, die Rechtspopulisten, Nationalisten - ob die AfD in Deutschland, ob diese verantwortungslosen Typen in England, die ihr Land in den Brexit-Mist gefahren haben und jetzt nicht wieder rauskommen. Schaut auf den Schreihals namens Donald Trump in Amerika - alles Leute, die mit den Ängsten der Menschen spielen, die mit Angst Politik machen. Dies ist der wahre Brandsatz in Europa. Da fängt das Feuer schon an, das später Flüchtlingsheime in Flammen setzt. Diesen Brandsatz kann man in der Wahlkabine löschen. Wir brauchen keine AfD im Abgeordnetenhaus."

Testballon Rot-Grün-Rot

Die SPD stellt sich in Berlin auf eine eher ungeliebte Koalition mit Grünen und Linkspartei ein. Lieber wäre Müller Rot-Grün, doch dafür allein dürfte es kaum reichen. So könnte Berlin auch zu einem Testballon für Rot-Rot-Grün im Bund werden, wovon manche in den drei Parteien träumen. Es wäre die bundesweit erste Koalition dieser Art unter Führung der SPD. Laut abgelehnt hat die SPD eine Wiederauflage des Bündnisses mit der CDU - es würde sowieso nicht reichen. Auch Linkspartei und Grüne wollen nicht mit der Henkel-CDU koalieren.

Grüne und Linkspartei stehen bereit

Mitregieren wollen die Grünen aber mit aller Macht, gleich vier Spitzenkandidaten schickten sie in den Wahlkampf. Noch vom Wiederwahl-Triumph ihres Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg beseelt, bauen sie darauf, die Niederlage von Schwerin auszuwetzen, wo sie aus dem Landtag flogen. In Berlin könnten sie zwischen 15 und 19 Prozent holen, vielleicht ist ja sogar Platz 2 hinter der SPD drin.

Vier gewinnt? Die Grünen peilen eine Regierungsbeteiligung an.

Die Linkspartei saß schon einmal im Berliner Senat. Nach Dämpfern bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern muss sich aber zeigen, wie gut die Sozialisten Protestwähler von links noch binden. Zuletzt gelang das eher schlecht, die AfD fischte mit weitaus mehr Erfolg im Lager der Unzufriedenen.

Das Ende der Piraten

Und die FDP? 2011 war sie aus dem Parlament geflogen, jetzt peilt sie den Wiedereinzug an. Es wird aber knapp. Keine Chance mehr dagegen haben die Piraten, die in Berlin ihre bundesweit erste Fraktion überhaupt stellten. Zuletzt wurde die Fraktion von einem Linken-Politiker geführt. Fraktionschef Martin Delius trat kürzlich in die Linkspartei ein. Nach fünf Jahren im Parlament ist nur die Hälfte der Berliner Piraten-Abgeordneten noch Mitglied der Partei. Vor Delius trat schon der oft streitbare Ex-Fraktionschef Oliver Höfinghoff in die Linkspartei ein. Auch Innenpolitiker Christopher Lauer suchte eine neue politische Heimat - und fand sie in der SPD.