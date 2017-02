Bei einem Brand in einem Saunaclub in Berlin-Schöneberg sind in der Nacht drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine weitere Person verletzt. Brandermittler der Polizei sollen nun die Ursache klären.

Feuerwehrleute verlassen Club "Steam Works"

Bei einem Feuer in einem Saunaclub in Berlin sind in der Nacht zum Montag drei Menschen ums Leben gekommen. Ein 48-jähriger Mann wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers verletzt - er sei mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen Besucher blieben unverletzt.



Das Feuer brach im Steam Works aus, einem Saunaclub im Keller eines Hochhauses in der Kurfürstenstraße im Berliner Stadtteil Schöneberg. Der Club ist als Schwulentreff bekannt.



Viele Gäste retteten sich mit zum Teil nicht mehr als einem Handtuch um den Körper. Sie wurden in einem Feuerwehrbus und in einer anliegenden Pizzeria untergebracht. 15 Männer wurden vor Ort untersucht, sie waren aber unverletzt geblieben.

80 Feuerwehrleute im Einsatz

In den Räumen des "Steam Works" (früher: Apollo-Splash-Club) gibt es zahlreiche kleine Räume. "Es war sehr aufwendig, jeden einzelnen aufzubrechen und zu kontrollieren", sagte der Sprecher. Drei Männer waren bereits tot, als die Feuerwehr sie fand. Sie sind wohl in dem dichten Qualm erstickt. Insgesamt hätten sich knapp 30 Menschen in dem Saunaclub aufgehalten. Die Feuerwehr war um 22.23 Uhr alarmiert worden. Sie rückte mit rund 80 Einsatzkräften aus.



Die Flammen breiteten sich nach Angaben der Feuerwehr nicht auf die darüberliegenden Stockwerke aus. Die restlichen Bewohner des Hauses, in dem sich auch eine Seniorenresidenz befindet, seien nicht betroffen. Nach ersten Erkenntnissen war eine Zwischendecke in Brand geraten.



Brandermittler der Polizei wollten im Laufe des Montags den Club untersuchen und die Brandursache ermitteln. Zunächst war die Qualmentwicklung noch zu groß für eine Spurensuche, erklärte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen.





Mit Informationen von David Donschen