Wer am Freitag von Tegel oder Schönefeld in den Urlaub fliegen wollte, muss möglicherweise umplanen: Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal zu einem Streik aufgerufen. Betroffen sind auch Besucher der Tourismusmesse ITB.

Auf den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld drohen ab Freitagmorgen massive Ausfälle und Verspätungen. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstag mitteilte, werden die 2.000 Beschäftigten des Bodenpersonals zum Betriebsbeginn um vier Uhr die Arbeit niederlegen. Zuerst hatte der rbb darüber berichtet.





Der Streik soll zunächst 25 Stunden dauern: Er endet laut Verdi mit den Nachtschichten am Samstagmorgen gegen 5 Uhr. Für den Freitagmorgen sei zudem eine Kundgebung am Flughafen Tegel geplant. Fluggäste müssen der Gewerkschaft zufolge mit starken Beeinträchtigungen und eventuell auch Flugstreichungen rechnen.





"Leider ist ein Streik unausweichlich geworden, weil die Arbeitgeberseite bislang immer noch kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt hat und eine Einigung auf dem Verhandlungsweg derzeit nicht möglich zu sein scheint", sagte ver.di-Verhandlungsführer Enrico Rümker der Mitteilung zufolge. "Für uns ist diese Haltung der Berliner Arbeitgeber nicht nachvollziehbar, zumal es für die Bodenverkehrsdienste an den Flughäfen Köln, Düsseldorf und Hamburg bereits wegweisende und faire Tarifabschlüsse gegeben hat."



Verdi fordert einen Euro mehr pro Stunde

In der vergangenen Woche hatten sich die Gewerkschaftsmitglieder in einer Urabstimmung für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Ein Termin blieb aber zunächst offen.



Verdi fordert innerhalb eines Jahres einen Euro mehr pro Stunde, die Arbeitgeber wollen die Gehaltserhöhung auf vier Jahre strecken. Das Bodenpersonal bekommt derzeit etwa elf Euro pro Stunde. Die Beschäftigten beim Bodenpersonal hatten sich vergangene Woche bei einer Urabstimmung zu fast 99 Prozent für den Arbeitskampf ausgesprochen.

Streik trifft auch Besucher der ITB

Auch die aus aller Welt anreisenden Besucher der Reisemesse ITB stellt der Streik vor Herausforderungen. Die 51. Ausgabe der Tourismus-Messe geht noch bis Sonntagabend. Bis Freitag ist sie Fachbesuchern vorbehalten, am Wochenende öffnet sie dann für alle Interessierte.



Air Berlin als größter Kunde der Berliner Flughäfen übte Kritik an dem angekündigten Streik während der ITB. "Die ganze Welt blickt auf Berlin. Da ist dieser Streik überflüssig", sagte Sprecher Ralf Kunkel. "Wir erwarten eine Lösung am Verhandlungstisch, nicht auf dem Rücken der

Passagiere." Air Berlin werde die Passagier-Informationen kurzfristig anpassen.



Die Veranstalter der ITB rechnen mit 180.000 Besuchern an den kommenden fünf Messetagen. Rund 10.000 Aussteller aus 180 Urlaubsregionen präsentieren ihre Angebote auf dem Messegelände am Funkturm.