Mit vielen Veranstaltungen wird in Berlin heute der Opfer des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gedacht. Zum Jahrestag gestand auch Justizminister Maas ein, dass die Betroffenen des Terroranschlags von Regierungsseite zu wenig Unterstützung erhalten hätten.

Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat Bundesjustizminister Heiko Maas Mängel bei der Hilfe für Betroffene eingeräumt. "Wir waren nicht ausreichend auf die Folgen eines solchen Terroranschlags für die Betroffenen vorbereitet", schreibt Maas in einem Gastbeitrag für den Berliner "Tagesspiegel". "Dafür können wir uns bei den Opfern und Hinterbliebenen nur entschuldigen."

Es bleibe eine nie endende Aufgabe von Politik in einem demokratischen Rechtsstaat, aus Fehlern zu lernen und Verantwortung gegenüber Opfern von Terror wahrzunehmen, schreibt Maas weiter.

Aus dem Abschlussbericht des Opferbeauftragten Kurt Beck lerne die Bundesregierung, dass sie "noch mehr tun" könne, "um den Menschen beizustehen". Beck fordert in seinem Bericht eine intensivere Betreuung von Anschlagsopfern und Angehörigen.

Gedenkandacht mit Merkel und Steinmeier

Nach Kritik an ihrem Umgang mit den Opfern hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern Betroffene und Angehörige empfangen. Dabei versicherte sie, dass die Lage von Anschlagsopfern "mit aller Kraft" verbessert werden solle.

Die Kanzlerin wird heute gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an einer Gedenkandacht in der Gedächtniskirche in Berlin teilnehmen. Zahlreiche Veranstaltungen in der Hauptstadt stehen heute im Zeichen des Erinnerns an die Opfer, die am 19. Dezember vergangenen Jahres getötet oder verletzt wurden, als der Islamist Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast war.

