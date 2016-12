Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Attentäter von Berlin, Anis Amri, hat die Polizei einen Mann festgenommen, der als Kontaktmann des Tunesiers fungiert haben soll. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Nach dem Anschlag in Berlin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen, der ein Kontaktmann des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri gewesen sein könnte. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, handele es sich um einen 40-jährigen Tunesier. Auch Amri stammte aus Tunesien.

Am Morgen seinen sowohl die Wohn-, als auch die Geschäftsräume des in Berlin lebenden Verdächtigen durchsucht worden. Die Telefonnummer des 40-Jährigen hätten Ermittler in einem Handy entdeckt, das Amri gehört hatte. Es werde nun zudem geprüft, ob der Festgenommene in den Anschlag eingebunden gewesen sei, so die Staatsanwaltschaft weiter. Es werde geprüft, ob Haftbefehl gegen den Mann erlassen wird.

Der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri war vor neun Tagen mit einem Lkw in einen Weihnachtsmarkt auf den Berliner Breitscheitplatz gefahren. Zwölf Menschen kamen bei dem Anschlag ums Leben, Dutzende wurden verletzt.

